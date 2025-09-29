日少女遭媽媽「21歲小男友」綁架猥褻！　四肢綑綁塞車內

▲日本少女遭母親的男友破門綁架，還遭到綑綁猥褻。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本大阪一名21歲建築工人涉嫌綁架40多歲女友的未成年女兒，不但將她四肢綑綁，還在車內猥褻少女，因此被警方逮捕。不僅如此，他犯案當時，還對女友的兒子施暴，目前已經被依多項罪名起訴。

根據《讀賣電視台》報導，21歲久保亮貴8月30日上午6時多闖入40多歲女友家中，不僅毆打女方的兒子，還強行帶走其未成年女兒。警方指控，久保破窗而入後，抓住少女手臂將其拖出家門，並恐嚇稱，「如果不聽話就殺了妳。」嚇得少女不敢反抗。

久保亮貴隨後將女孩拖上車並四處遊蕩，期間還在車內猥褻未成年少女。根據調查，案發當時，受害少女正在客廳睡覺，突然發現陌生男子站在面前。少女事後向警方透露，「我在客廳睡覺時看到那個男人站著，他說如果不聽話可能會殺死我，然後用膠帶把我的手腳緊緊綑綁。」

少女遭到綁架後，久保亮貴女友就接到兒子求救電話稱，「有男人闖到家裡打人。」女友隨即報警處理，而警方趕到現場後發現窗戶破損，確認久保強行進入住宅並擄走少女逃逸。

警方隨後展開大規模搜捕行動，並於隔日上午在大阪府內發現久保所駕駛的車輛。然而面對警方圍捕，久保還企圖跳入河中逃脫，但最終仍被執法人員制伏逮捕。警方則在車內發現四肢遭到束縛的少女。

久保亮貴供稱，犯案動機是與女友之間的金錢糾紛。然而令人髮指的是，久保對多項指控均予以否認。他辯稱，「我的確將被害人從住家帶走，但目的並非猥褻，只是要騷擾女友，同時也沒有強迫對方，更沒有脅迫，沒有觸碰被害人。用膠帶綑綁手腳是事實，但不是強迫。如果說是監禁的話，我承認。」

檢警表示，久保除了涉嫌綁架、強制猥褻外，稍早已因破壞住宅侵入、傷害等罪嫌遭到起訴。他在案發當日不僅擄走少女，還對女友兒子施以暴力，包括掐脖子、毆打臉部等。