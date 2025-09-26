新北國慶活動找奧運拳王林郁婷領唱國歌　推超質感限定版浴巾

▲新北國慶活動找奧運拳王林郁婷領唱國歌，還推超質感限定版浴巾。（圖／新北市政府民政局提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市政府114年國慶升旗典禮，將於10月10日上午8時30分在新北市美術館舉行。新北市政府民政局透露，今年活動以「新北國慶日 X 親子家庭日」為主題，並推出新北國慶限定版浴巾；此外，典禮當日將由巴黎奧運拳擊金牌得主「女拳王」林郁婷領唱國歌，展現新北驕傲。

民政局長林耀長表示，今年新北國慶主視覺以國旗意象融合幾何構成，象徵國家榮耀與團結，並結合新北美術館的空間意象與親子共遊氛圍，展現藝術、人文與家庭共慶的溫馨意境。

民政局說明，新北市今年特別選擇在富有藝術氛圍的新北市美術館舉辦升旗典禮，不僅凸顯城市文化底蘊，也讓市民能以不同角度感受國慶氛圍。典禮當日，將由巴黎奧運拳擊金牌得主「女拳王」林郁婷領唱國歌；升旗儀式則由中華民國三軍儀隊退伍弟兄協會擔任旗手。現場更邀請輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科大表藝系、Fubon Angels、YOYO家族與天馬戲創作劇團輪番演出，為國慶活動增添青春與活力。

為了讓國慶成為全民共享的節日，市府同步規劃「一日闔家歡」系列活動，包括文創市集、兒童親子劇團、闖關遊戲、街頭藝術表演，及限量500張新北市美術館免費參觀券。活動自上午8時30分起至下午3時，適合全家大小共同參與。

此外，市政府為慶祝國慶，將在10月於市府大樓周邊8條道路、境內及聯外計13座橋樑掛上約1400多面國旗，市府1樓大廳也將懸掛25面巨幅國旗，歡迎洽公民眾拍照打卡。各區公所、機關學校也將於行政大樓、大門口或適當地點插掛國旗，總計插（懸）掛約5500多面國旗，讓旗海飄揚新北市，共享國家慶典的喜悅。

同時，民政局「新北民政保平安」粉絲專頁也推出國慶線上活動，自9月26日起至10月5日止，只要分享活動貼文並完成任務，即有機會抽中500元電子禮券；國慶當日參與直播互動，更有加碼好禮，邀請市民線上線下共同參與，歡度國慶，活動詳情請見「新北民政保平安」粉絲專頁。