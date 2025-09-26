出席新北防癌論壇　侯友宜籲早期發現及早治療

▲近年來，癌症年輕化趨勢日益明顯，為守護市民朋友健康，市府率先全國推動高風險族群的肺癌篩檢、大腸癌篩檢提前至45歲，達到「早期發現、及早治療」的效果。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升民眾對癌症篩檢的重視，新北市政府今（26日）舉辦「新北防癌行動一起GO健康論壇」。市長侯友宜表示，市府重視市民朋友健康，推動多項癌症篩檢，呼籲民眾把握機會篩檢，建立「早期發現、及早治療」的觀念，享受健康樂活的人生。

▲侯友宜表示，市府重視市民朋友健康，推動多項癌症篩檢，呼籲民眾把握機會篩檢。

侯友宜表示，癌症位居臺灣十大死因之首，每4分2秒就有1人罹患癌症。近年來，癌症年輕化趨勢日益明顯，為守護市民朋友健康，市府率先全國推動高風險族群的肺癌篩檢、大腸癌篩檢提前至45歲，達到「早期發現、及早治療」的效果。他指出，醫療科技日新月異，癌症並不可怕，唯有建立正確的觀念，了解如何預防及治療，同時養成良好生活習慣，才能長壽又健康。

此次論壇邀請三位醫學中心專家開講，分別為臺大醫院外科部陳晉興主任分享肺癌篩檢及治療經驗；北醫乳房醫學中心杜世興教授向民眾解析乳癌風險因子與治療；三軍總醫院大腸直腸外科饒樹文醫師則向民眾說明大腸癌高風險族群的檢查與預防之道，提醒民眾重視健康、付出行動。現場還有六大互動攤位，涵蓋癌症防治、菸害防制、營養、大家醫計畫、防疫等，透過互動遊戲學習醫學知識，寓教於樂。