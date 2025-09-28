70位老人家沒東西吃！　花蓮大同村鄰長求救曝：包子饅頭啃了3天





記者張靖榕／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情已進入第5天，當地食物物資出現「廚餘一大堆，數十名行動不便的老人家包子饅頭卻啃了3天」的情況。大同村2鄰鄰長向外求救，鄰裡6、70位老人家因行動不便都領不到便當，花蓮縣政府社會局只叫他們吃包子、啃饅頭，已經吃了3天。該名鄰長是該鄰共64戶裡最年輕的，今年62歲，其他戶都是長者，都已經7、80歲。

▲大同村鄰長向民眾求助。（圖／翻攝Threads）



一則在社群平台Threads上廣為流傳的影片顯示，大同村2鄰鄰長向幫忙煮食物的民眾求救，苦惱表示便當發下來，到大同村村長手上就已經發完，包括2鄰、12鄰、14鄰全都沒有東西吃，「我一直在幫他們找東西吃，我只能求助啊怎麼辦。」

鄰長表示社會局只會叫他們吃包子饅頭，已經吃了3天，他說鄰裡長輩吃到的第一口飯是太巴塱的青年隊提供的，「都不是鄉公所也不是縣政府，都不是，是我們部落的青年（提供的）」，「我們花蓮縣政府的社會局、鄉公所基本上都已經失能了，完全沒有用了，要個飯都沒有。」

62歲的鄰長表示，鄰裡的親戚長輩們都已70、80歲了，還有光復國中退休下來年事已高的老師們，所有人肚子已經餓了好幾天，連他自己也餓肚子，電話也被打爆，縣政府相關單位卻遲遲不解決。

Threads該則貼文目前已有80萬次瀏覽，底下串文有一名在當地教會旁邊幫忙煮飯提供伙食的網友更心痛表示，27日有許多人領了雞翅卻只咬一口就丟了，整桶滿滿的廚餘，與大同村多個鄰里遇到的餓肚子情況形成明顯對比。

網友紛紛表示，「鄰長是受災戶、村長也是受災戶、鄉長也是受災戶，那請問當地議員、立委都去哪裡了」、「花蓮縣政府是直接擺爛是嗎？看得一肚子火」，還有網友表示，「走路到的了嗎？我沒有交通工具，但走路到得了我可以背去送」、「幫擴，大同村需要人力送飯進去」、「我有租機車來光復救災，如果明天還是沒有人送的話可以跟我說，我幫忙送過去」、「應該要有一個了解在地災區路線、地理位置，專門帶路，這樣志工才知每天要怎麼運送便當。」