鏟子超人請注意！　行政院提醒出發救災「4步驟」

行政院更新花蓮當地災後救助復原最新情況。



記者張靖榕／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤後形成大規模溢流，重創光復鄉市區，造成多人死傷、災情慘重。全台各地救援人員與物資陸續進駐災區，行政院27日晚間表示，因募集的物資充裕，暫停募集，並對前往災區協助的志工提出4點提醒。

災後復原與重建是長期挑戰，特別是大量殘留的厚重淤泥，需倚賴大量人力鏟除，適逢教師節連假，不少民眾在火車上手持鏟子、自備裝備，自動前往災損最嚴重的光復鄉參與清理行動，許多人主動協助陌生災民，被網友稱為「鏟子超人」，展現災難面前最動人的人性風景。

對此，行政院發言人李慧芝在社群媒體上發文表示，感謝全國民眾踴躍響應，目前災區物資已經充足，暫時不需再募集，並提供前往光復鄉協助的志工4點重要提醒，以利分工與安全。

1，全國各界愛心湧入，物資供應已經相當完整，現階段暫停募集，呼籲民眾以人力支援為主。

2，前進協調所已於光復車站前設立志工分配站，每日08：00至16：00開放登記與協調，並提供接駁、工具、飲水等基本物資。

3，志工參與者可參考官方發布的災後重要地圖，標示有光復糖廠內設置的臨時救護站、加油站及便利商店位置，協助掌握現場所需支援資源。

4，災區所產生之淤泥與垃圾已設有暫置場，如需協助清運作業，可撥打1999聯繫花蓮縣環保局統籌處理。