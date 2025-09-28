馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

▲花蓮光復鄉太馬太鞍溪堰塞湖潰堤水漫光復鄉空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，當地鄉村長處理方式有所不同，其中大馬村村長王梓安因為認真參與事前準備工作與謹慎應對堰塞湖，安全地撤離了大馬村村民。他表示，當時災害發生前，中央就已經致電給當地鄉公所，甚至聯繫上王村長本人，說明堰塞湖的情況，好讓他們採取應變措施。

王村長表示，7月份就已針對堰塞湖做出準備，包括預防性撤離，在9月20日當天召開部落會議，21日防災中心成立，鄉長也召集14個村的村長、地方消防隊等相關單位進行討論。他說在堰塞湖溢流發生前2天，他們就已經向村民呼籲，利用縣政府發放的急救包，裝入個人貴重物品進行預防性撤離，第一批撤離便撤離到光復高職的活動中心，而當時大馬村先撤離的共有91位民眾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王村長表示，22日他因擔心有民眾尚未撤離，又折返回去要求立即撤離，因此在災情發生時，實際上大馬村村民早已撤離得差不多了。他說堰塞湖溢流發生時，中央第一時間再度致電給他，警告洪水很快就會淹到馬太鞍部落，王村長也趕緊廣播，再度要求村民立即撤開。

▲大馬村村長當時競選的政見，就包括災害應對。（圖／翻攝Threads）



王村長的謹慎應對與正確處置，在Threads上引發網友討論，紛紛譽他為「真正物理上救了全村的男人」、「全村的希望」。還有網友翻出王村長當初的競選政見，其中一條政見直白寫下，「有颱風或土石流，主動查報反應公所指揮中心，儘快搶修並引導村民撤村至安全地方。」

網友表示，「這才是負責任的村長。第一，知道任何開會的時間、討論內容還有參與者。第二，對於防災的掌握度很好。第三，對於自己鄰里的人數、撤離狀況掌握得非常精準。完全不想花蓮縣政府，說有完成撤離了結果根本沒有，說有通知了結果根本沒有，紅色警戒該強制撤離了完全沒做」、「這村長7月份就在整備，9/21就開始撤離，9/22還回村要求強制撤離所有村民，反觀其他還在強調1小時撤8000人」、「還好有清醒的村長」。