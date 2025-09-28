　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

英雄歸來！台中特搜隊步出車站…「如雷掌聲+尖叫」畫面暖哭

記者游瓊華／台中報導

特搜英雄歸來！台中首批馳援花蓮的特種搜救隊英雄昨(27)日深夜抵達台中火車站。台中首批特搜隊在短短3天救出或協助撤離22人，當中包含前往勘災被沖走的光復鄉大同村陳姓鄰長等3名罹難者。昨晚當特搜英雄步出車站時，民眾響起如雷掌聲，更有人尖叫拍手歡呼，高喊加油！

▲深夜英雄歸來！台中特搜隊步出車站,「如雷掌聲+尖叫」響徹大廳 畫面暖哭。（圖／台中市消防局提供）

▲深夜英雄歸來！昨晚台中首批特搜隊平安抵達台中，步出台中車站時,大廳響起如雷掌聲，畫面相當感人。（圖／台中市消防局提供）

▲深夜英雄歸來！台中特搜隊步出車站,「如雷掌聲+尖叫」響徹大廳 畫面暖哭。（圖／台中市消防局提供）

▲2隻搜救犬也平安歸來。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局長孫福佑指出，台中市特種搜救隊在接獲花蓮災情通報後，立即出動第一梯次共36人，當中包含1名醫療指導醫師，另外還有2隻搜救犬、13輛各式消防車及3架無人機等裝備，於9月24日下午緊急出發，跨越433公里，於深夜23時許抵達現場，一抵達就連夜展開任務。

▲花蓮失蹤鄰長。（圖／台中市消防局提供）

▲台中市特搜隊找到前往勘災被沖走的光復鄉大同村陳姓鄰長等3名罹難者。（圖／台中市消防局提供）

消防局也統計，台中特搜隊至昨日晚上7時，共執行24件救援任務，搜尋324戶，成功接觸28名民眾，其中救出或協助撤離22人（含3名罹難者），並為6名選擇留守的居民提供物資，同時完成通報警方與家屬等後續程序。

▲深夜英雄歸來！台中特搜隊步出車站,「如雷掌聲+尖叫」響徹大廳 畫面暖哭。（圖／台中市消防局提供）

▲消防局長孫福佑迎接特搜英雄歸來，感謝他們付出。（圖／台中市消防局提供）

消防局表示，因任務仍持續進行及勤務交接需求，第一梯次中27名消防人員與2隻搜救犬先行返台中（另有9名弟兄留守災區持續支援）。當搜救弟兄步出月台時，全場響起熱烈掌聲，場面溫暖動人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
光復站到了！列車長突廣播「1段話」　鏟子超人：聽到哭出來
進軍台灣5年！　購物商城宣布結束服務
議員自爆被狗仔拍到「跟辣妹約跑」　遭警告收斂一點
高雄公司負責人與女兒中刀躺車內　1死1重傷
勘災跳過他家！縣府回應「經過沒看到人」　曝沒進去原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

高雄男逆向撞死女騎士！酒測值高達1.17　法官裁定羈押

高雄公司負責人偕女兒躺車內…2人中刀1死1重傷！母悲抵殯儀館

高雄騎士闖紅燈急煞！「保齡球式」撞2待轉機車　倒一團畫面曝

高雄小港詭異命案！冷氣墜落壯男死亡　爆料者刪影片：不好說

膽大男北檢前偷車再進法院洽公　被逮掰：想給不拔鑰匙人教訓

快訊／高雄愛河又見浮屍　五福橋晨跑民眾嚇壞報警

英雄歸來！台中特搜隊步出車站…「如雷掌聲+尖叫」畫面暖哭

「內陸海嘯」險滅大同村！74歲嬤喊「感謝主」：讓洪水白天來

被「鏟子英雄」遺忘的家！災民怒吼：官員只會來打卡

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

高雄男逆向撞死女騎士！酒測值高達1.17　法官裁定羈押

高雄公司負責人偕女兒躺車內…2人中刀1死1重傷！母悲抵殯儀館

高雄騎士闖紅燈急煞！「保齡球式」撞2待轉機車　倒一團畫面曝

高雄小港詭異命案！冷氣墜落壯男死亡　爆料者刪影片：不好說

膽大男北檢前偷車再進法院洽公　被逮掰：想給不拔鑰匙人教訓

快訊／高雄愛河又見浮屍　五福橋晨跑民眾嚇壞報警

英雄歸來！台中特搜隊步出車站…「如雷掌聲+尖叫」畫面暖哭

「內陸海嘯」險滅大同村！74歲嬤喊「感謝主」：讓洪水白天來

被「鏟子英雄」遺忘的家！災民怒吼：官員只會來打卡

南韓資料中心鋰電池火災癱瘓　搶修後部分服務恢復運作

身分背景曝！高雄建商前負責人疑投資失利　載女兒外出中刀1死1傷

高雄男逆向撞死女騎士！酒測值高達1.17　法官裁定羈押

台鐵今再加開8列次、增停15列次　支援花蓮光復救災需求

曝柯文哲又有腎結石　陳佩琪結論：他喝北所水半年就會跑出石頭

鶴茶樓連開2店插旗新北、高雄　3款飲品限時免費喝

趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會歌手成員」也有演　網怒抵制

天后席琳娜結婚了！「賓客都是大咖」她披絕美白紗…甜吻老公全被拍

《96分鐘》信義區封街、完整還原高鐵場景　再創國產動作災難片新高度

28歲瘦男突心肌梗塞險猝死　醫曝「1原因」：年輕就可能發病

【全是愛】火車門一開「台灣人愛心滿出來」！　 要搭車去光復擠不上 網讚：滿滿熱忱

社會熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

英雄歸來！台中特搜隊步出車站獲如雷掌聲

「小沂」乾姑丈找到了！遺體漂40km被尋獲

高雄小港詭異命案！冷氣墜落壯男死亡

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

「內陸海嘯」險滅村！阿嬤喊：感謝主讓洪水白天來

快訊／彰化二林市場竄火　消防急搶救

少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

超人大學生曝光！勇渡「內陸海嘯」救出4母子

更多熱門

相關新聞

鏟子超人請注意！　行政院提醒出發救災「4步驟」

鏟子超人請注意！　行政院提醒出發救災「4步驟」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤後形成大規模溢流，重創光復鄉市區，造成多人死傷、災情慘重。全台各地救援人員與物資陸續進駐災區，行政院27日晚間表示，因募集的物資充裕，暫停募集，並對前往災區協助的志工提出4點提醒。

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

光復災民怒吼：官員只會來打卡

光復災民怒吼：官員只會來打卡

70位老人家沒東西吃！　花蓮大同村鄰長求救曝：包子饅頭啃了3天

70位老人家沒東西吃！　花蓮大同村鄰長求救曝：包子饅頭啃了3天

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

遠離河岸！馬太鞍溪恐形成「第二個堰塞湖」　V形缺口持續下切

關鍵字：

花蓮光復救災特搜台中

讀者迴響

熱門新聞

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

可能有雙颱！　最新預測曝

光復災民怒吼：官員只會來打卡

日消防員假好心送她回家！秒變色狼性侵6小時

《黑澀會》薔薔真的脫光！

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

「惡臭→樟腦味」！鄰居回想全身發毛

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

鏟子超人赴花蓮巧遇爸爸　才知他也跑來救災

太平洋雙中颱　浣熊還在海上亂跑轉圈

高雄旗山血案！父女倒臥偏僻空地車內　1死1命危

賑災基金會：捐款直接撥給災民

台中老婦回家經過「魔鬼坡」！連摔2次不治

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面