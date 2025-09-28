英雄歸來！台中特搜隊步出車站…「如雷掌聲+尖叫」畫面暖哭

記者游瓊華／台中報導

特搜英雄歸來！台中首批馳援花蓮的特種搜救隊英雄昨(27)日深夜抵達台中火車站。台中首批特搜隊在短短3天救出或協助撤離22人，當中包含前往勘災被沖走的光復鄉大同村陳姓鄰長等3名罹難者。昨晚當特搜英雄步出車站時，民眾響起如雷掌聲，更有人尖叫拍手歡呼，高喊加油！

▲深夜英雄歸來！昨晚台中首批特搜隊平安抵達台中，步出台中車站時,大廳響起如雷掌聲，畫面相當感人。（圖／台中市消防局提供）



▲2隻搜救犬也平安歸來。（圖／台中市消防局提供）



台中市消防局長孫福佑指出，台中市特種搜救隊在接獲花蓮災情通報後，立即出動第一梯次共36人，當中包含1名醫療指導醫師，另外還有2隻搜救犬、13輛各式消防車及3架無人機等裝備，於9月24日下午緊急出發，跨越433公里，於深夜23時許抵達現場，一抵達就連夜展開任務。

▲台中市特搜隊找到前往勘災被沖走的光復鄉大同村陳姓鄰長等3名罹難者。（圖／台中市消防局提供）



消防局也統計，台中特搜隊至昨日晚上7時，共執行24件救援任務，搜尋324戶，成功接觸28名民眾，其中救出或協助撤離22人（含3名罹難者），並為6名選擇留守的居民提供物資，同時完成通報警方與家屬等後續程序。

▲消防局長孫福佑迎接特搜英雄歸來，感謝他們付出。（圖／台中市消防局提供）



消防局表示，因任務仍持續進行及勤務交接需求，第一梯次中27名消防人員與2隻搜救犬先行返台中（另有9名弟兄留守災區持續支援）。當搜救弟兄步出月台時，全場響起熱烈掌聲，場面溫暖動人。