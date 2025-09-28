　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨援助光復鄉災區　雙北市黨部、議員帶隊赴花蓮投入重建

▲民眾黨雙北市黨部與台北市議員陳宥丞共同發起援助花蓮行動。（圖／民眾黨雙北市黨部提供）

▲民眾黨雙北市黨部與台北市議員陳宥丞共同發起援助花蓮行動。（圖／民眾黨雙北市黨部提供）

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火車上都擠滿手持鏟子的「鏟子超人」，令人感動。民眾黨雙北市黨部與台北市議員陳宥丞共同發起「馳援花蓮，我們一起出發」行動，今（28日）清晨6點自台北市議會門口出發，將參與花蓮家園復原行動，並將必要救援物資送達災區現場。

參與此次行動者，除民眾黨雙北黨部與陳宥丞之外，還包括前民眾黨發言人徐千晴、白營活動主持人劉芩妤等人。另外，台中市議員江和樹也募集物資，昨天派車援助花蓮。

陳宥丞表示，已與阿陶莫部落取得聯繫，得知當地急需水電材料，團隊昨晚即刻動員前往賣場集中採購，並於今日清晨搶先出發，將緊急物資親送至部落現場。此次行動不僅是送物資，更是實際投入家園重建行列。他說，後續仍將視災區狀況彈性調整計畫，也將整合更多民眾黨資源與民間團體，共同投入災後重建工作。

據指出，此行將直接驅車進入無法輕易徒步抵達的部落，但會避開市區與主要道路，降低當地交通壓力，以最快速度、最直接的方式提供較遠的區域災後援助。

除了物資支援，此次參與的志工們也將協助當地居民進行清理、臨時修繕、搬運等任務，提供最實質的幫助，協助災民早日重建生活。民眾黨雙北黨部說明，在災難面前，選擇站出來用行動傳達溫暖與希望，除了馳援花蓮，也呼籲社會各界能共同響應，不分黨派、不問身分，為災區付出實際行動，展現台灣人團結互助的精神。

花蓮馬太鞍堰塞湖堰塞湖潰壩潰堤光復鄉民眾黨陳宥丞

