全黨總動員！民進黨公職駐花蓮救災　何博文帶百人志工團清淤

▲民進黨志工隊赴花蓮救災。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣光復鄉救災與災後復原工作持續進行，民進黨也全力投入協助災民的工作。民進黨發言人戴瑋姍今（26日）表示，民進黨各地黨公職紛紛支援花蓮，立委陳瑩、沈伯洋以及中央黨部已長期深入災區第一線協助，立委徐富癸今日也前往支援。本週末，中央黨部副秘書長何博文帶隊，號召全台各地共約100人志工團，赴光復鄉協助災民清淤復原。

戴瑋姍表示，本週末中央黨部將由副秘書長何博文帶隊，號召全台各地黨部、黨公職、社團共同籌組近百人志工團前往光復鄉，加速協助災區復原。本週六將於光復車站前敦厚街周遭投入清淤復原工作，週日也將持續協助。

戴瑋姍指出，民進黨始終在第一線協助災民。立委陳瑩、沈伯洋團隊長期進駐災區，協調部會、募集物資、災情整合、陪伴災民，中央黨部同仁也在本週三起就已進駐救災，今日立委徐富癸也前往光復鄉親送救災物資。

戴瑋姍表示，除此之外，各地黨公職包含黨團幹事長鍾佳濱、立委黃捷、吳沛憶等以及各縣市議員，也紛紛在選區募集民生物資與救災器具，一車一車的運往災區，民進黨立法院黨團日前也宣布捐款100萬元。民進黨全體黨公職紛紛盡一己之力，支援花蓮、協助災民。