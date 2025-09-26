善款湧入！　花蓮賑災全台愛心捐破2億、7.3萬筆

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水漫入光復鄉市區造成極大災情。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，衛福部25日啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」。根據統計，截至26日下午4點，已募款新台幣2億1090萬餘元，總計7萬3733筆，有1萬3476筆為轉帳、6萬257筆為LINE Pay的小額捐款。

衛福部所轄公設財團法人賑災基金會在25日啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募金額為5億，期間1個月。

行政院發言人李慧芝說，衛福部善款運用由賑災基金會統籌規劃與執行，會將各界愛心捐款秉持公開、透明、最快速度的原則，用在災區重建與受災民眾最急迫需求。

財團法人賑災基金會指出，本次辦理「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」將秉持「用處依原則，去處可查核」方式運用，由基金會統籌規劃與執行，確保各界愛心捐款能以公開透明的方式，切實用於災區重建及受災民眾最急迫的需求。

賑災基金會指出，募得款項將依勸募計畫全數用於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建，以使每一位災民儘速重拾正常生活。

賑災基金會說明，本次善款運用方式，除就現有本會「重大天然災害災民賑助核給要點」辦理相關「法定賑助」，包括死亡、失蹤、重傷賑助、安遷賑助、租屋賑助、住戶淹水救助（含土石流）等，由地方政府先行預估受災人數，本會即行撥款，再由地方政府檢具受領清冊到會核銷，以簡化及加速救災效率。

另外，賑災基金會將再根據勸募成果，依照災民受創的生活需求，與相關中央各部會及地方政府合作，規劃分配善款給予「專案賑助」之協助，這可能包括房屋修繕、生活支持等專款專用之賑助工作。