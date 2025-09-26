多圖／國軍總動員　2008員官兵投入光復鄉災後復原工作

▲▼國軍赴花蓮救災。（圖／國防部提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

「樺加沙颱風」造成花蓮多處災情，國軍第5作戰區今（26日）持續跨區增援，投入災後復原工作，官兵不分晝夜完成整備工作，迅速趕赴災區協助道路淤泥清除作業，運用各式機具加速復原進程，展現國軍即時反應、全力救災的行動力。第2作戰區今持續投入災後復原工作，並在第3、4、5作戰區跨區增援下，共派遣2008員官兵投入光復鄉災後復原工作。

第5作戰區表示，部隊依地方需求持續投入災後處置，確保人力與裝備發揮最大效能；並強調國軍秉持「守護家園、同心協力」的精神，與地方攜手推動復原作業，協助受災地區早日恢復正常生活。

第2作戰區指出，在第3、4、5作戰區跨區增援下，共計派遣2,008員官兵全力投入光復鄉災後復原工作，並於下午編組380員官兵在屋主同意下進入民宅，協助清理大型廢棄物。

第2作戰區說明，此次任務以「最短時間、最快速度恢復家園」為目標，並區分由官兵深入小巷弄與受創民宅協處，主要道路及鄉間道路則投入各式載運車與機具加速搶通，期全力協助地方早日恢復正常生活。

▼花蓮堰塞湖溢流大量泥沙沖進民宅，國軍開始進入家戶協助民眾清理家園。（圖／軍聞社提供）

▼花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，大量泥沙淹沒城鎮，國軍化學兵展開消毒作業，預防大規模災後疫病發生。（圖／軍聞社提供）