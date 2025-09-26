桃園清泥專班開赴災區！吸泥車、動力水車、除泥工具車助災民

▲桃園環保局加派清泥專班赴花蓮光復鄉災區。（圖／環保局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「樺加沙」颱風雖已遠離，但挾帶的強風豪雨重創花蓮光復鄉地區，桃園市環保局於第一時間與市府相關單位共同派員及調度相關機械車輛。然依災害現場回報，因現場淤泥量較多，因此緊急在26日另派清泥專班(含吸泥車、動力水車、除泥工具車) 共計4台車輛與10名清潔隊員趕赴災區，期早日完成災後環境清清潔。

桃園市環保局26日表示，依災情復原支援，該局分批派遣清潔隊員及相關支援車輛前往花蓮支援，於9月24日上午調派5台車輛(4台抓斗車、1台稽查車)及11名清潔隊員趕往花蓮災區，配合中央災害應變中心及花蓮縣政府統一調度，於現場進行大型垃圾、路樹等大型廢棄物清除作業，以利後續清洗市區泥沙。

環保局呼籲，在面對颱風威脅來臨時，除了政府部門積極備戰外，也請民眾落實社區防災工作，主動清理自家門前的落葉與雜物，並發揮公德心，切勿將垃圾、菸蒂或雜物投入水溝，以免造成水溝阻塞或環境髒亂，以確保排水系統不阻塞；若發現道路側溝被覆蓋或堵塞時，也請立即撥打1999進行通報清淤，一起攜手打造更有韌性的城市防線，提高整體環境衛生品質與防護工作。