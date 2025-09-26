　
    • 　
>
政治

最美的風景！光復鄉湧入大批民眾救災　他曝住宿、通勤推薦方式

▲▼大批民眾湧入花蓮救災。（圖／翻攝胡仁順臉書）

▲大批民眾湧入花蓮救災。（圖／翻攝胡仁順臉書）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，大水淹沒花蓮光復鄉街道及多數民宅。花蓮當地也湧入大批民眾要協助救災。連日投入救災行動的民進黨議員胡仁順今（26日）表示，很多人關心的住宿問題，在這邊跟大家說明，光復一帶本來就沒有很多旅宿，主要集中在瑞穗，玉里也有一些。但大多已優先提供給救災人員及安置災民，從外地來協助的朋友，如果要過夜，花蓮市、吉安鄉、新城鄉有比較多的住宿機會。

胡仁順表示，早上有民眾陳情，花蓮到光復的區間車塞爆擠不上去，協助救災的民眾到不了光復。接下來是週末了，非常多民眾要來協助，只會更塞。第一時間協請沈伯洋協助，沈委員立刻聯繫交通部陳世凱部長，獲得大力協助，台鐵公布加開班次資訊，請要前往光復的民眾留意。

胡仁順補充，很多人關心的住宿問題，我在這邊也跟大家說明：光復一帶本來就沒有很多旅宿，主要集中在瑞穗，玉里也有一些。但大多已優先提供給救災人員及安置災民，所以會找不到地方住宿。

胡仁順提到，從外地來協助的朋友，如果要過夜，花蓮市、吉安鄉、新城鄉有比較多的住宿機會（壽豐、鳳林也有一些），建議住在這邊。由於主要道路台九線無法南下通行至光復，只剩193/11甲，若沒有要運送物資，建議搭乘台鐵區間車往返，避免堵塞救災車輛問題。

為協助花蓮光復水災復原工作，臺鐵公司於114年9月27日起至9月29日止，加開列車10班次，提供民間團體購票往返協助當地復原工作：

一、9月27日：
(一)6166次彰化(06:55開)=光復(12:02到)，臺中07:11開、臺北08:56開（普悠瑪號）
停靠站：彰化、臺中、豐原、板橋、臺北、松山、七堵、花蓮、光復。
(二)6164次樹林(06:15開)=光復(09:44到)，臺北06:35開（自強號）
停靠站：樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、光復。
(三)6167次光復(16:34開)=樹林(20:05到)，花蓮17:17開（自強號）
停靠站：光復、花蓮、松山、臺北、板橋、樹林。
(四)6162次花蓮(07:17開)=光復(08:07到)（自強號）
停靠站：花蓮、光復。
(五)6165次光復(16:10開)=花蓮(16:58到)（自強號）
停靠站：光復、花蓮。

二、9月28日
(一)6164次樹林(06:15開)=光復(09:44到)，臺北06:35開（自強號）
停靠站：樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、光復。
(二)6167次光復(16:34開)=樹林(20:05到)，花蓮17:17開（自強號）
停靠站：光復、花蓮、松山、臺北、板橋、樹林。

三、9月29日
(一)6169次光復(14:32開)=彰化(19:45到)，臺北17:36開、臺中19:30開（普悠瑪號）
停靠站：光復、花蓮、七堵、松山、臺北、板橋、豐原、臺中、彰化。
(二)6164次樹林(06:15開)=光復(09:44到)，臺北06:35開（自強號）
停靠站：樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、光復。
(三)6167次光復(16:34開)=樹林(20:05到)，花蓮17:17開（自強號）
停靠站：光復、花蓮、松山、臺北、板橋、樹林。

救出6歲女童！屏東特搜「泥濘爬行」60小時生死瞬間曝
要變天了！今年首波東北季風「最快10月初殺到」　恐有颱風夾擊
法籍網紅四度在台救災！花蓮下車後見一幕超感動
快訊／以色列總理聯合國大會演說　「剛上台」多國代表秒離席

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

連假明起登場祭「三合一＋運具聯防」　防高鐵自由座外溢

連假明起登場祭「三合一＋運具聯防」　防高鐵自由座外溢

教師節、中秋節及國慶日3個連假將接力登場，其中教師節連假明天(27日)率先開跑，交通部特別以「三合一」方式進行整體疏運規劃，另也備妥「運具聯防」機制，若高鐵台中站自由座人潮外溢，台鐵列車將增停新烏日站或從彰化站加開列車，並啟動國道客運臨時路線分流。

全黨總動員！民進黨公職駐花蓮救災　何博文帶百人志工團清淤

全黨總動員！民進黨公職駐花蓮救災　何博文帶百人志工團清淤

桃園清泥專班開赴災區　吸泥車助災民

桃園清泥專班開赴災區　吸泥車助災民

搭火車標配曝！「人肉怪手」挺進光復災區

搭火車標配曝！「人肉怪手」挺進光復災區

黃、紅色警戒已解除！花蓮縣「24小時不間斷」：加快搜救

黃、紅色警戒已解除！花蓮縣「24小時不間斷」：加快搜救

關鍵字：

花蓮救災台鐵水災樺加沙堰塞湖馬太鞍溪

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

即／虎媽拘禁21歲女兒致死！爸爸10萬交保

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

一卡車物資送達　網見這1樣歪樓：很台南

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

女控訴遭淫師誘姦　還強拍裸照還逼墮胎

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

快訊／最低工資連10漲！明年起月薪調升至2萬9500元、時薪196元

外國人搭台灣高鐵　見乘客「手機都同畫面」

堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

