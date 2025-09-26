最美的風景！光復鄉湧入大批民眾救災　他曝住宿、通勤推薦方式

▲大批民眾湧入花蓮救災。（圖／翻攝胡仁順臉書）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，大水淹沒花蓮光復鄉街道及多數民宅。花蓮當地也湧入大批民眾要協助救災。連日投入救災行動的民進黨議員胡仁順今（26日）表示，很多人關心的住宿問題，在這邊跟大家說明，光復一帶本來就沒有很多旅宿，主要集中在瑞穗，玉里也有一些。但大多已優先提供給救災人員及安置災民，從外地來協助的朋友，如果要過夜，花蓮市、吉安鄉、新城鄉有比較多的住宿機會。

胡仁順表示，早上有民眾陳情，花蓮到光復的區間車塞爆擠不上去，協助救災的民眾到不了光復。接下來是週末了，非常多民眾要來協助，只會更塞。第一時間協請沈伯洋協助，沈委員立刻聯繫交通部陳世凱部長，獲得大力協助，台鐵公布加開班次資訊，請要前往光復的民眾留意。

胡仁順補充，很多人關心的住宿問題，我在這邊也跟大家說明：光復一帶本來就沒有很多旅宿，主要集中在瑞穗，玉里也有一些。但大多已優先提供給救災人員及安置災民，所以會找不到地方住宿。

胡仁順提到，從外地來協助的朋友，如果要過夜，花蓮市、吉安鄉、新城鄉有比較多的住宿機會（壽豐、鳳林也有一些），建議住在這邊。由於主要道路台九線無法南下通行至光復，只剩193/11甲，若沒有要運送物資，建議搭乘台鐵區間車往返，避免堵塞救災車輛問題。

為協助花蓮光復水災復原工作，臺鐵公司於114年9月27日起至9月29日止，加開列車10班次，提供民間團體購票往返協助當地復原工作：

一、9月27日：

(一)6166次彰化(06:55開)=光復(12:02到)，臺中07:11開、臺北08:56開（普悠瑪號）

停靠站：彰化、臺中、豐原、板橋、臺北、松山、七堵、花蓮、光復。

(二)6164次樹林(06:15開)=光復(09:44到)，臺北06:35開（自強號）

停靠站：樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、光復。

(三)6167次光復(16:34開)=樹林(20:05到)，花蓮17:17開（自強號）

停靠站：光復、花蓮、松山、臺北、板橋、樹林。

(四)6162次花蓮(07:17開)=光復(08:07到)（自強號）

停靠站：花蓮、光復。

(五)6165次光復(16:10開)=花蓮(16:58到)（自強號）

停靠站：光復、花蓮。

二、9月28日

(一)6164次樹林(06:15開)=光復(09:44到)，臺北06:35開（自強號）

停靠站：樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、光復。

(二)6167次光復(16:34開)=樹林(20:05到)，花蓮17:17開（自強號）

停靠站：光復、花蓮、松山、臺北、板橋、樹林。

三、9月29日

(一)6169次光復(14:32開)=彰化(19:45到)，臺北17:36開、臺中19:30開（普悠瑪號）

停靠站：光復、花蓮、七堵、松山、臺北、板橋、豐原、臺中、彰化。

(二)6164次樹林(06:15開)=光復(09:44到)，臺北06:35開（自強號）

停靠站：樹林、板橋、臺北、松山、花蓮、光復。

(三)6167次光復(16:34開)=樹林(20:05到)，花蓮17:17開（自強號）

停靠站：光復、花蓮、松山、臺北、板橋、樹林。