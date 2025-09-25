羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

▲戲劇「零日攻擊」導演羅景壬。（資料照／攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨日前質疑戲劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊領勞動部補助新台幣2872萬元，遭到羅景壬提告。對此，羅景壬25日透過社群透露訴訟進度，其中中國評論通訊社報導指稱羅「貪瀆被告」，中評社24日撤除報導，也公開發出道歉啟事。

國民黨日前質疑，就業安定基金2022年到2024年間補助「零日攻擊」導演羅景壬團隊達新台幣2872萬元，遭到羅景壬提告；不過，國民黨也反擊，強調每一次記者會的檢驗都有憑有據，面對羅的提告，將會奉陪到底。

對此，羅景壬25日表示，我們常說「正義遲到了」，但正義真的希望自己遲到嗎？謠言一出口，第一刻就會造成傷害，哪怕正義再快，也只能遲到。

羅景壬表示，國民黨對他造謠抹黑，透過媒體擴散，成為數百則新聞報導；許多人誤信謠言，在各種平台發出數千則仇恨留言，不只傷害他的人格，也使自己觸法。

羅景壬說，始作俑者當然是造謠者，然而如果媒體不善盡查證義務，等於在第一時間傳散錯誤訊息，誤導民眾，留下違法言論，激化仇恨，徒增社會對立。他舉例，中評社於8月22日報導，指稱他是「貪瀆被告」。

羅景壬表示，他在9月23日委任律師寄發存證信函；9月24日，中評社即撤除該報導，並公開道歉。他說，輕易聽信謠言、傳散謠言，發表不實的仇恨言論，都是觸法的。

羅景壬表示，錯假訊息引發人們彼此仇視，社會信任瓦解，再快的正義，也注定遲到，沒有任何人真正得利，只有外部敵人愉快。他提醒，如果曾在公開網路平台，留下任何未經查證的、不實的、仇恨的誹謗言論，請務必盡快刪除。