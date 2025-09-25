張亞中稱黨員名冊跟4年前黨魁選舉一樣　國民黨打臉：少約4萬人

▲國民黨主席候選人張亞中。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，候選人之一、孫文學校校長張亞中24日晚間接受網紅館長專訪時爆料，這次參選繳交320萬作業費，中央黨部給他一片黨員名冊光碟，但經過他比對，竟跟自己4年前參選時黨員名冊一樣，痛批是「欺騙！」對此國民黨今（25日）嚴正駁斥，4年前具選舉權之黨員人數為37萬餘人，今年截至9月10日則為33萬餘人。黨中央籲請所有候選同志停止無助團結的對內攻訐，應多闡述政見理念，爭取黨員支持才是正道。

國民黨指出，經查2021年黨主席暨黨代表選舉，選舉人數共計37萬711人，因2023年進行黨籍總檢，人數至今年略有減少，迄9月10日黨費繳納截止日，選舉人數為33萬1410人，總人數不同，何來與四年前相同之說？另外，因為2024年黃復興黨部與縣市黨部合併，提供之黨員名冊光碟中之檔案數量，亦由四年前92個檔案減為今年的50個檔案。

國民黨強調，不僅具投票權的總人數不同、檔案數不同，黨員資訊亦有所更新，與四年前絕非同一版本。黨中央辦理選務工作一定秉持公平、公正、公開原則，期盼參選同志多加闡述政見理念，停止無謂的對內攻擊，藉由此次選舉過程展現國民黨新貌。

