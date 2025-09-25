　
政治

對手拋「世代交替」在暗示年輕人當主席　郝龍斌批：說法不合理

▲▼ 郝龍斌拜會全國公教軍警消聯合總會,郝龍斌,胡志強 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉將於10月18日進行改選，候選人之一、前台北市長郝龍斌今（25日）中午接受網路直播節目「直球對決」專訪時，針對競爭對手提出「世代交替」訴求，郝龍斌質疑，這種訴求其實是在暗示「年輕人當黨主席」，但「世代交替」的說法不合理，應該是「世代合作」、「世代共好」，競選黨主席不是比年齡，而是觀念、作法能否接地氣。郝龍斌強調，自己未來會積極培養年輕人，透過黨中央與藍營執政縣市政府溝通，安排年輕人到各縣市政府工作，有計劃的培養年輕人才，推動國民黨走向內造政黨，公職掛帥。

有關「藍白合」議題，面對主持人蘭萱詢問是否考慮拜訪前民眾黨主席柯文哲？郝龍斌說，如果有適當的時間與地點，為了藍白合「我願意」；至於過去柯文哲與自己有恩怨，郝龍斌被問柯文哲是否已經放下了？他則坦言「不知道」，但是民眾黨方面對他釋出很多善意，私下給他很多的支持與鼓勵，還有民眾黨的議員告訴他，如果有到選區，願意陪他拜票，表達對於「藍白合」的期待。

不過，郝龍斌也說，自己參選起步較晚，要花2、3倍的時間爭取黨員支持，尤其目前選情很緊繃，需要非常大的努力，畢竟各候選人在黨內都有人脈也互相認識，「別人已經接觸過，我再去拉票，比較辛苦。」

談到幾位競爭對手，郝龍斌表示，鄭麗文的口才便給，羅智強與民進黨對抗是戰將，張亞中則是非常好的論述學者，大家都是戰將，但今天黨員要選的黨主席，不是在立法院與民進黨爭鋒相對，也不只是做論述，而是要能團結所有戰將，發揮戰力，所以需要的是具有領導力、執行力、公信力的人。

談到培養年輕世代，郝龍斌說，自己過去在台北市政府30多個政務官職缺中，任命3分之1的30多歲年輕人，他有識人之明，這些人現在也都頭角崢嶸，未來如果擔任黨魁，他會透過黨中央與縣市政府溝通，安排年輕人到各縣市政府工作，有計劃的培養人才，未來要推動國民黨走向內造化政黨，公職掛帥，而且過去國民黨給外界宮廷政治、內鬥內行、醬缸文化等印象，將來他會撕掉這些標籤，用現代化的方式經營黨部，打動年輕人的心，並讓一些國民黨的年輕立委走入校園，爭取年輕人認同，擴展國民黨在年輕人中的影響力。

距離2026九合一地方選舉僅剩1年時間，各黨早已暖身起跑，台北市尤為一級戰區，許多藍營青年陸續表態。昨天宣布參選台北市內湖南港區市議員的陳冠安，今（25日）上午與備戰台北市松山信義區議員的國民黨發言人李明璇，共同前往南港區、信義區交界的福德市場掃街，兩人一一向攤商、民眾問好，盼能爭取在地鄉親支持，為國民黨注入新生代參政者的活力。

國民黨黨主席選舉郝龍斌

