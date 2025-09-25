蔣萬安挺花蓮！　設籍台北受災原民最高可領1萬五千救助金

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

因颱風環流帶來的豪大雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日達到滿水位後壩頂溢流，形成兩波洪峰全向下傾瀉，位於下游的光復市區宛如遭海嘯侵襲般受到重創，市區道路不僅全泡在泥流之中，還有大量泥濘堆積。台北市長蔣萬安今（25日）晚間宣布，台北市原民會啟動急難救助措施，只要設籍台北市，若本人、配偶、三親等親屬實際住在花蓮縣光復鄉或為受災戶，就能依需求申請最高1萬5千元的急難救助金。

蔣萬安說，花蓮救災同仁今天和他分享了一個小故事。北市搜救隊在結束勤務返程途中，遇見一位焦急揮手攔車的母親。原來水患留下的淤泥卡住了木門，導致她的女兒與年幼的孫女雙雙受困家中。隊員們二話不說，立刻運用專業工具和技巧，順利救出這對母女。當年輕的母親抱著孩子走出來時，阿嬤立刻上前緊緊擁抱小孫女，那一幕讓現場所有人都深受觸動。

蔣萬安感嘆，花蓮的救災工作已經進入第三天，「我要向所有在第一線奮戰的救災人員致上最高敬意，謝謝你們的專業與堅守，讓社會在困境中看見希望。」災後復原是一條漫長且辛苦的路，台北也有許多市民朋友的家鄉在花蓮，辛苦北上打拚。台北市原民會啟動急難救助措施，只要設籍台北市，若本人、配偶、三親等親屬實際住在花蓮縣光復鄉或為受災戶，就能依需求申請最高1萬5千元的急難救助金。

蔣萬安補充，自己也已經請市府人事處通知各單位，針對需要返鄉救災的同仁，從寬給予停班登記；同時，他也呼籲本市各事業單位與雇主共體時艱，體恤員工的心情與需求，若有需要返鄉救災，應給予必要協助，避免影響薪資與獎金，讓大家能無後顧之憂，全心陪伴家人、重建家園。