　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣沒有小偷嗎？」　日本人逛超商見1狀況：我會很擔心

▲▼ 。（圖／IG「@ericatw520」授權引用）

▲Erica覺得台灣真的很安全。（圖／IG「@ericatw520」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣沒有小偷嗎？」在台灣工作的大阪人Erica日前發布影片，提到他逛台灣的超商時，留意到有一部分的衛生紙、餅乾，會被放在店外，除此之外，很多人去咖啡店，也會直接將手機、電腦、錢包都放在桌上就離開，讓他覺得「台灣真的很安全！」影片曝光後，引起網友熱烈討論。

Erica在IG「@ericatw520」上貼出影片，透露他是在台灣工作的大阪人，日前他到超商時，發現要販售的衛生紙、餅乾全部都放店外，「那個衛生紙在外面，店員在店裡面應該看不到吧？可是都沒有人偷嗎？如果我是店員，我會很擔心，大家是不是太相信人性本善了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Erica接著說，大阪的治安沒有這麼好，甚至有一句很有名的、防止小偷的口號，「小心啊！我說的就是你，那個包包。」相信大阪人應該都有聽過，不過台灣似乎沒有這種口號？

除此之外，Erica還提到，很多人去咖啡店時，會直接將手機、電腦、錢包、包包都放在桌上，然後直接離開，「日本比歐美安全，可是日本人平常比較有警覺心，我去日本咖啡店去廁所的時候，手機和錢包一定會帶走，台灣真的很安全！」他也提醒，台灣人如果出國玩，一定要小心，「大家覺得日本跟台灣，哪裡比較安全？」

Erica還在文中提及，他在日本店工作時，就算是小店，也會排兩個人上班，這樣其中一人在休息時，至少還有另個人在店內；在澳洲上班時，因為偷竊事件頻傳，所以每次去上廁所，都要鎖店門。

貼文和影片曝光後，底下網友紛紛回應，「還是會偷啦，只是比例真的算低，台灣都偷你不會痛但困擾的東西」、「台灣人真的很善良又守法」、「所以台灣人出國是真的很容易被偷東西」。還有網友說，「台灣會被偷的只有機車抹布跟雨傘」、「台灣人愛偷的是抹布、雨傘，十幾年前還會偷安全帽、便當」、「雨傘真的是超容易被偷，氣死，尤其下雨天，更氣」。

本文經IG「@ericatw520」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

中央推「垂直避難」突撤離人數600變8000　花蓮縣府員工：心冷

堰塞湖溢流重創花蓮　永齡基金會宣布捐1000萬

「健檢、洗牙、健走」都能抵扣保費！　這類保單正夯

花蓮洪災14死　館長宣布捐100萬現金、200萬物資

肯德基官網驚見「0元炸雞桶」被瘋搶　業者急澄清：非官方活動

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時　網爆共鳴

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

台中購物節優惠店家衝破2萬家　激旨燒鳥、老井、屋馬都入列

中央推「垂直避難」突撤離人數600變8000　花蓮縣府員工：心冷

堰塞湖溢流重創花蓮　永齡基金會宣布捐1000萬

「健檢、洗牙、健走」都能抵扣保費！　這類保單正夯

花蓮洪災14死　館長宣布捐100萬現金、200萬物資

肯德基官網驚見「0元炸雞桶」被瘋搶　業者急澄清：非官方活動

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時　網爆共鳴

20歲女大生拚微創業　每月蛋糕接單破30顆

美運輸部長聲援參與ICAO　陳世凱發聲：台灣為亞太重要航線

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【對不起，救不了妳】母鬆手讓兒逃命！他泣訴「我先走了」

生活熱門新聞

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

爆破解決堰塞湖？　網友模擬給傅崐萁看

堰塞湖溢流14死　科技專家點名3人「政治照妖鏡」

花蓮洪災　永齡基金會宣布捐1000萬

花蓮洪災14死　館長捐300萬

災區「最缺物資曝光」　他抵現場不捨：慘不忍睹

連假出國人潮爆滿！他驚喊「光托運行李」等1小時

沒警報聲「傳巨大轟隆聲」　他驚恐憶：洪水急湧逃不了

吊車大王出手了「罹難者每人1萬」！再捐2台小山貓

一票人以為「整個花蓮很危險」　他曝真實狀況

快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

2300萬噸水還沒下來！李鴻源曝「堰塞湖最壞1狀況」

白沙屯三媽9／27～28重返南投三神贊境

更多熱門

相關新聞

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

台灣超級馬拉松好手林瀚駩（原名林義傑）被控涉當「著作權蟑螂」包攬訴訟，一審被台北地院依《律師法》判刑10月，二審台灣高等法院認為，林瀚駩確實遊走在合法邊緣之灰色地帶，基於罪刑法定原則、刑法最後手段性（刑法謙抑性）原則，尚不得逕以刑事罪責相繩，判決無罪。

腐爛女屍塞冷凍庫！日75歲阿嬤藏屍20年

腐爛女屍塞冷凍庫！日75歲阿嬤藏屍20年

「台灣必須在聯合國有一席之地」　3國聯大為我執言

「台灣必須在聯合國有一席之地」　3國聯大為我執言

暗殺日本前首相未遂！26歲兇手二審維持10年徒刑

暗殺日本前首相未遂！26歲兇手二審維持10年徒刑

誤給硬殼菸竟挨揍險被砍　萊爾富店員驚逃求救

誤給硬殼菸竟挨揍險被砍　萊爾富店員驚逃求救

關鍵字：

台灣超商日本偷竊大阪

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面