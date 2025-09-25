「台灣沒有小偷嗎？」　日本人逛超商見1狀況：我會很擔心

▲Erica覺得台灣真的很安全。（圖／IG「@ericatw520」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣沒有小偷嗎？」在台灣工作的大阪人Erica日前發布影片，提到他逛台灣的超商時，留意到有一部分的衛生紙、餅乾，會被放在店外，除此之外，很多人去咖啡店，也會直接將手機、電腦、錢包都放在桌上就離開，讓他覺得「台灣真的很安全！」影片曝光後，引起網友熱烈討論。

Erica在IG「@ericatw520」上貼出影片，透露他是在台灣工作的大阪人，日前他到超商時，發現要販售的衛生紙、餅乾全部都放店外，「那個衛生紙在外面，店員在店裡面應該看不到吧？可是都沒有人偷嗎？如果我是店員，我會很擔心，大家是不是太相信人性本善了？」

Erica接著說，大阪的治安沒有這麼好，甚至有一句很有名的、防止小偷的口號，「小心啊！我說的就是你，那個包包。」相信大阪人應該都有聽過，不過台灣似乎沒有這種口號？

除此之外，Erica還提到，很多人去咖啡店時，會直接將手機、電腦、錢包、包包都放在桌上，然後直接離開，「日本比歐美安全，可是日本人平常比較有警覺心，我去日本咖啡店去廁所的時候，手機和錢包一定會帶走，台灣真的很安全！」他也提醒，台灣人如果出國玩，一定要小心，「大家覺得日本跟台灣，哪裡比較安全？」

Erica還在文中提及，他在日本店工作時，就算是小店，也會排兩個人上班，這樣其中一人在休息時，至少還有另個人在店內；在澳洲上班時，因為偷竊事件頻傳，所以每次去上廁所，都要鎖店門。

貼文和影片曝光後，底下網友紛紛回應，「還是會偷啦，只是比例真的算低，台灣都偷你不會痛但困擾的東西」、「台灣人真的很善良又守法」、「所以台灣人出國是真的很容易被偷東西」。還有網友說，「台灣會被偷的只有機車抹布跟雨傘」、「台灣人愛偷的是抹布、雨傘，十幾年前還會偷安全帽、便當」、「雨傘真的是超容易被偷，氣死，尤其下雨天，更氣」。

