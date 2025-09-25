逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

▲台灣超馬好手林瀚駩（原名林義傑）不服打擊盜版被指為著作權蟑螂判刑10月，二審改判無罪。（圖／翻攝《Kevin Lin 林義傑》粉專）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

台灣超級馬拉松好手林瀚駩（原名林義傑）被控涉當「著作權蟑螂」包攬訴訟，一審被台北地院依《律師法》判刑10月，二審台灣高等法院認為，林瀚駩確實遊走在合法邊緣之灰色地帶，基於罪刑法定原則、刑法最後手段性（刑法謙抑性）原則，尚不得逕以刑事罪責相繩，判決無罪。不得上訴。

林瀚駩2008年就成立顧問公司管理自己影片智慧財產權，後來就讀政大法律研究所在職專班，得知有影視公司委託他人用BT分享軟體抓盜版，根據IP位置提告進而要求網友支付和解金，獲利頗豐。

林瀚駩等人短期內大量提告舉動使警方吃不消，雙方甚至因此頻生摩擦，警方督察人員還接獲檢舉指稱警員怠惰，更使對立情勢惡化，台北地檢署獲報查出林本人沒有律師資格，卻涉及包攬訴訟，2022年約談到案、訊後交保20萬元。

林瀚駩始終否認扮演著作權蟑螂，被起訴後自稱遭檢警炒作新聞，他絕沒製作BT種子撒餌陷害網友，這些BT種子上網搜尋就有一大堆，他受影業公司委託抓盜版，沒刻意提告癱瘓檢警辦案能量。他出庭曾受訪自嘲前半輩子都在運動競技，出庭確實是不同人生歷練，「希望司法可以還我清白」。台北地方法院審理後，將林瀚駩判刑10月。

二審台灣高等法院認為，威視公司、甲上公司早已不滿盜版猖獗，僅因礙於相關成本過高而作罷，可認威視公司、甲上公司並非「無興訟之意」，僅係「無興訟之力」。專屬授權合約書所約定之授權範圍，核屬契約自由原則，雖林瀚駩刻意、多次增訂、修改「專屬授權合約書第 1 條第 2 項」，確實遊走在合法邊緣之灰色地帶，惟基於罪刑法定原則、刑法最後手段性（刑法謙抑性）原則，尚不得逕以刑事罪責相繩。改判林瀚駩無罪。不得上訴。