　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

▲▼台灣超馬好手林瀚駩（原名林義傑）不服打擊盜版被指為著作權蟑螂判刑10月，聲明上訴。 。（圖／翻攝《Kevin Lin 林義傑》粉專）

▲台灣超馬好手林瀚駩（原名林義傑）不服打擊盜版被指為著作權蟑螂判刑10月，二審改判無罪。（圖／翻攝《Kevin Lin 林義傑》粉專）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

台灣超級馬拉松好手林瀚駩（原名林義傑）被控涉當「著作權蟑螂」包攬訴訟，一審被台北地院依《律師法》判刑10月，二審台灣高等法院認為，林瀚駩確實遊走在合法邊緣之灰色地帶，基於罪刑法定原則、刑法最後手段性（刑法謙抑性）原則，尚不得逕以刑事罪責相繩，判決無罪。不得上訴。

林瀚駩2008年就成立顧問公司管理自己影片智慧財產權，後來就讀政大法律研究所在職專班，得知有影視公司委託他人用BT分享軟體抓盜版，根據IP位置提告進而要求網友支付和解金，獲利頗豐。

林瀚駩等人短期內大量提告舉動使警方吃不消，雙方甚至因此頻生摩擦，警方督察人員還接獲檢舉指稱警員怠惰，更使對立情勢惡化，台北地檢署獲報查出林本人沒有律師資格，卻涉及包攬訴訟，2022年約談到案、訊後交保20萬元。

林瀚駩始終否認扮演著作權蟑螂，被起訴後自稱遭檢警炒作新聞，他絕沒製作BT種子撒餌陷害網友，這些BT種子上網搜尋就有一大堆，他受影業公司委託抓盜版，沒刻意提告癱瘓檢警辦案能量。他出庭曾受訪自嘲前半輩子都在運動競技，出庭確實是不同人生歷練，「希望司法可以還我清白」。台北地方法院審理後，將林瀚駩判刑10月。

二審台灣高等法院認為，威視公司、甲上公司早已不滿盜版猖獗，僅因礙於相關成本過高而作罷，可認威視公司、甲上公司並非「無興訟之意」，僅係「無興訟之力」。專屬授權合約書所約定之授權範圍，核屬契約自由原則，雖林瀚駩刻意、多次增訂、修改「專屬授權合約書第 1 條第 2 項」，確實遊走在合法邊緣之灰色地帶，惟基於罪刑法定原則、刑法最後手段性（刑法謙抑性）原則，尚不得逕以刑事罪責相繩。改判林瀚駩無罪。不得上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

蔣萬安挺花蓮！　設籍台北受災原民最高可領1萬五千救助金

快訊／花蓮災情　蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

花蓮洪災14死！劉世芳會議驚語「家門口淹水就算了」　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光：正在主持定期災後復原會議

南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委：經貿實力轉化為外交籌碼

砂石場成洪水破口？　水利署指為「開口堤」：災前就封堵

別讓愛心被浪費！　行政院：花蓮賑災捐款要防詐、認明官方管道

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

蔣萬安挺花蓮！　設籍台北受災原民最高可領1萬五千救助金

快訊／花蓮災情　蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

花蓮洪災14死！劉世芳會議驚語「家門口淹水就算了」　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光：正在主持定期災後復原會議

南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委：經貿實力轉化為外交籌碼

砂石場成洪水破口？　水利署指為「開口堤」：災前就封堵

別讓愛心被浪費！　行政院：花蓮賑災捐款要防詐、認明官方管道

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【開心秒變悲劇】鸚鵡把早餐撒光光還唱歌裝沒事走掉XD

政治熱門新聞

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

花蓮縣府批中央新創「垂直避難」　他揭：傅崐萁2018當縣長就已明定

沈伯洋火速協調　12座沐浴車深夜抵災區

賴清德：專家認定堰塞湖「爆破太危險」　分洪、虹吸也不可行

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

蔣萬安：設籍台北的花蓮原民可領1萬五千救助金

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

更多熱門

相關新聞

「台灣必須在聯合國有一席之地」　3國聯大為我執言

「台灣必須在聯合國有一席之地」　3國聯大為我執言

聯大總辯論24日邁入第2天議程，包括捷克總統帕維爾、友邦巴拉圭總統貝尼亞以及馬紹爾群島總統海妮都為我國執言。帕維爾指出，擾亂台海或印太其他地區現狀將進一步破壞全球安全及貿易的穩定。貝尼亞強調，台灣議題及台灣的國際地位，應該在聯合國大會中被充分討論，而非避而不談。「現在，我們應該將長達數十年來，不公平的大樹連根拔起，並讓『中華民國—台灣』在聯合國中佔有一席之地。」海妮也說，聯合國秘書處更應終止對包括新聞工作者在內所有台灣護照持有人的歧視性做法。

巨大遭美國海關暫扣「原因曝光」

巨大遭美國海關暫扣「原因曝光」

呂金鎧再審獲無罪　感念過世的父母

呂金鎧再審獲無罪　感念過世的父母

呂金鎧性侵殺人案　高院改判無罪理由曝

呂金鎧性侵殺人案　高院改判無罪理由曝

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

南非晶片管制髮夾彎！　經部：與外交部討論後確定暫停

關鍵字：

著作權林瀚駩法院判決高等法院台灣

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面