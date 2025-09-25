腐爛女屍「跪坐」塞冷凍庫20年！　日75歲阿嬤認藏屍：是大女兒

▲日本一名75歲老婦人向警方坦承，將女兒的遺體藏在冷凍庫內。（圖／視覺中國）



記者王佩翊／編譯

日本茨城縣一名75歲婦人23日在家屬陪同下，主動向警方自首，坦承在自家內的冷凍庫內藏匿長女的遺體長達20年。茨城縣牛久警署25日以涉嫌遺棄屍體罪名逮捕這名無業婦人，而她則表示，「屍體大約是20年前放進去的」。

根據《茨城新聞》報導，這名住在茨城縣阿見町的75歲婦人23日上午9時15分左右，在親屬陪同下主動到牛久警署報案。她向警方表示，用家中的冷凍庫裡保管女兒的屍體，警方隨即趕赴現場，並在住家1樓廚房的冷凍庫內發現一具遺體。

冷凍庫長約95公分、高約85公分、深約60公分，容量205公升，而死者的遺體呈現跪地而坐的姿勢、頭部前傾的狀態被放置在冷凍庫中，身上穿著T恤和內衣，遺體上方覆蓋著枯葉等植物以及除臭劑，最上層則蓋著毛毯，但遺體腐敗嚴重，無法確認是否有外傷。

根據婦人證詞，死者是她1975年出生的長女，警方預計26日進行解剖以釐清確切死因，同時警方也將進一步調查婦人是否了解長女的死亡經過。

根據婦人供述，當時因為「家中充滿屍臭味」，才會購買冷凍庫將長女遺體放入其中保存。警方透露，遺體大約是在20年前被放進冷凍庫，當時婦人與丈夫、婆婆共同生活，但丈夫已於本月過世，目前僅婦人一人獨居。