暗殺日本前首相未遂！　26歲兇手二審判決出爐：維持10年徒刑

▲襲擊岸田文雄的木村隆二一審被判10年徒刑，二審維持判決。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本前首相岸田文雄2023年在和歌山市雜賀崎漁港助選時，遭26歲歹徒木村隆二投擲自製爆裂物攻擊。木村隆二當即被逮，隨後被控殺人未遂等重罪。由於此舉構成嚴重國安威脅，被告一審被判10年徒刑，他不滿上訴，但大阪高等法院25日駁回，維持一審判決的10年徒刑。

根據MBS NEWS報導，木村隆二2023年4月在和歌山市雜賀崎漁港，朝正在發表造勢助選演說的時任首相岸田文雄投擲裝有黑色火藥的手榴彈式自製爆裂物。雖然木村暗殺未遂，岸田文雄本人毫髮無傷，但仍導致現場1名警察與1名民眾受傷。

木村隆二隨即被逮捕，並被控殺人未遂。該案2月首次開庭，一審和歌山地方法院宣判時，強烈譴責木村的犯行。儘管木村主張沒有殺人意圖，只是想要博得關注，希望改為傷害罪。但檢方認為，他所製造的土製炸彈具有殺傷力，且警察廳的爆炸專家也在2月5日作證表示，經過實驗測試，該爆裂物的威力超過一般槍枝子彈，足以對人員造成嚴重傷害。

法官指出，自製爆裂物可能使在一定距離範圍內的人死亡或受傷，被告明知此風險仍故意使用爆裂物，因此認定殺人未遂罪成立。法院更痛批，「針對現職首相的爆裂物攻擊事件，對整個社會造成巨大不安，為防止模仿犯罪，必須給予相應嚴厲處罰。」

因此和歌山地方法院法官2月19日宣判，木村隆二犯下殺人未遂罪，判處10年有期徒刑。但被告與辯護律師不服判決結果，因此上訴。

在8月5日的二審首次開庭時，木村隆二雖然出庭，但面對法官詢問姓名、職業等基本問題保持緘默，明顯不配合。大阪高等法院9月25日宣布駁回上訴，維持二審宣判結果的10年有期徒刑。

令人意外的是，當法官25日宣讀維持原判的裁決時，木村隆二竟然當庭情緒失控，大聲咆哮「法官你收賄了嗎？你們是收賄才會寫出這種判決書嗎？我要告你們名譽毀損」，最終被法警強制帶離法庭。