誤給硬殼菸竟挨揍險被砍！萊爾富店員驚逃求救　惡男落跑中

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一家萊爾富超商，昨（24）日凌晨，一名男子因購買菸品時與男店員溝通不良，要買軟殼包裝，店員拿錯，他竟暴怒，不僅揮拳攻擊店員，還從腰間取出一把開山刀作勢威脅。嚇壞的店員連忙逃出店外求救，並請女路人協助報警。警方獲報後，已鎖定特定對象，正全力追緝中。

▼三重警方調閱監視器已鎖定犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨（24）日凌晨12時許，一名男子走進三重區永福街上的一家超商購買香菸。由於菸品種類眾多，男店員一時無法理解男子想購買的款式及包裝，溝通上產生誤會，男子要軟殼包裝，而店員卻拿硬殼包裝給他．

不料，這名男子竟因此暴怒，直接朝店員臉部揮拳，造成店員臉部挫傷，連眼鏡也被打壞，隨即又從腰間取出一把疑似開山刀的利刃，朝他揮舞恐嚇。嚇壞的店員連忙逃出店外，向一名準備寄貨的女子求救，並請她協助報警。

警方接獲報案後，立即趕赴現場，安撫受驚的店員，並調閱店內及周邊監視器畫面，鎖定嫌犯身分。三重警分局表示，目前已鎖定特定對象，將積極查緝這名惡男到案說明，並將依傷害、恐嚇及毀損等罪嫌偵辦。

▼警方到場了解情況後安撫男店員情緒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

