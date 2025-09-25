⽩沙屯三神贊境登場　南投警方公布交管時間範圍

▲9⽉27、28⽇⽩沙屯三神贊境南投市活動，周邊道路將實施交通管制。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

白沙屯拱天宮媽祖預定於9月27日至28日，聯合受天宮、崇受宮至南投市舉辦三神贊境活動；轄區南投警分局指出，期間人潮眾多，為維護周邊交通順暢與贊境隊伍之交通秩序，將分時段彈性執行交通管制，籲請用路人及參與活動民眾配合各項交通疏導管制措施。

南投分局提醒，管制時間自27日凌晨4時起至28日24時，視贊境隊伍到達時間彈性調整；執勤人員將視狀況採必要彈性管制，得對管制範圍及欲進入管制範圍之人員、物品、場所、交通、通訊及其他設備為必要之查驗，以確保相關與會人員安全，其職權行使準用《警察職權行使法》及《道路交通管理處罰條例》等相關法規，管制範圍如下：

(1) 9月27日（星期六）：工業東路、工業路、工業北路、工業北二路、工業北一路、成功三路、仁和路、同源路、同源路九街、自強三路、南崗三路、南崗二路、平山一路、平山二路、彰南路、中華路、中興路、民族路、復興路、文昌街（以上均包含道路，並視人潮彈性管制周邊道路）。

(2) 9月27日（星期六）駐駕期間：文昌街藍田書院及周邊道路；(3) 9月28日（星期日）：文昌街、建國路、民族路、南崗二路、民權街、彰南路、興和巷、祖祠路、文林路、文化路、嶺興路、工業路、南崗一路、嘉和一路、中興路、嘉和北路、中山街、三和三路、復興路、龍井街、南陽路、振興巷、芳美路、南鄉路、平和街、玉井街(以上均包含道路，並視人潮彈性管制周邊道路)。

為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除廟方自行協請民力協助交通指揮，南投分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護贊境活動交通安全與秩序，並呼籲參與活動之民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具前往，自行駕車前往者，請配合勤務人員之指揮疏導，或隨時收聽警廣插播交通管制最新狀況、提前改道行駛並儘量避開活動區域範圍，避免造成周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。