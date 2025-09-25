白沙屯三媽9／27～28重返南投　與玄天上帝、九天玄女3神贊境

▲白沙屯媽祖今年5月首度駐駕南投縣境。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

白沙屯媽祖鑾駕今年5月首度駐駕南投縣境，引起轟動，而白沙屯拱天宮三媽將接力於9月27日、28日聖臨南投市，與松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女共同贊境南投藍田書院；南投市公所指出，適逢漢人開墾南投300年的重要里程碑，「三神贊境藍田書院」象徵「三神護佑，南投同慶」，堪稱該市年度最大宗教盛事。

市公所指出，市長張嘉哲的妻子黃佳鈴2年前開始多次親自前往拱天宮參拜，誠心向媽祖擲筊、連續獲得3個聖杯，獲得媽祖允諾前來南投市贊境；活動將於9月27日中午起停駐南投縣農會，並於28日下午抵達南投市公所。

本次贊境活動預估吸引大量來自全台各地的「香燈腳」信眾，市公所特別整合地方資源，號召市民、里長與各地志工，共同投入迎駕、安排行程，在沿線規劃茶水站、鑽轎點、淋浴車、夜間住宿點等設施，並安排學校團體表演，務求讓整場活動圓滿順利。

▲▼「三神贊境藍田書院」即將於9月27日、28日登場。（圖／南投市公所提供）

市公所說明，行進沿線除設置茶水與點心站，更有來自全國各地的團體與個人秉持「隨緣結緣」的心意、自發提供點心，提供香燈腳免費享用、補充體力，並號召市民響應「友善廁所」計畫，鼓勵有餘力者在家門張貼「香燈腳友善浴廁」標誌，開放自家廁所提供信眾如廁與盥洗。

另為方便信徒移動，市公所規劃多處免費停車場，並安排秩序志工協助引導，更邀請「累了請上車」團隊全程隨行，於駐駕點及停車場設置接駁據點，讓香燈腳能在體力不支時搭乘愛心車輛、繼續隨行；香燈腳可透過專屬LINE社群「媽祖徒步進香交流群」加入，即時掌握車輛位置與上車資訊。

本次贊境活動也特別融入南投市各級學校的參與，沿線安排各校學生表演舞蹈、音樂、武術等，多間學校學生更將共同扛起「白蛇神轎」、親身投入贊境行列，透過孩子們展現在地的熱情、活力與特色，以及教育與文化的緊密結合。

張嘉哲強調：「這是南投市第一次迎來白沙屯媽祖聖臨，更是難得的三神合境時刻，全市上下齊心動員，不僅展現地方宗教文化能量，也展現南投人最真摯的熱情。」他也特別分享信眾追隨媽祖的小秘訣：點選連結（http://60.199.132.186/），搭配YouTube頻道「白沙屯拱天宮」，即可精準掌握神轎位置，更多資訊可查詢「張嘉哲（南投市長）」臉書粉專。