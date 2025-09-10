南投防豪雨出動清溝車演練　許淑華：必要時委託民間協助清淤

▲南投市進行道路排水清淤演練、加強防汛整備。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

受氣候變遷和極端氣候影響，市區道路在颱風或暴雨時更容易淹水並造成危害；南投縣長許淑華表示，縣府除建議中央加快河道疏浚、加強山區邊坡整治，對於市中心溝渠排水也將加強清理，必要時將委託民間協助，守護民眾安全。

南投縣環保局9日在南投市南崗二路演練溝渠清淤、加強防汛整備，南投市公所派出抽吸兩用清溝車，利用高壓水柱沖洗道路側溝，同時啟動抽吸功能，迅速將淤泥、落葉及雜物吸入車內收集槽，透過即時疏通方式，展現清除能力，避免堵塞導致淹水；民間業者也派出清渠人員和機具，迅速排除淤積厚度約二至三十公分的溝渠污泥。

許淑華會同縣府環保局長李易書、南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘等人一同視察，並比較民間業者清除水溝異物能力；許淑華表示，南投市公所平常都有進行道路側溝排水清理，但市區街道一些異物、樹枝、樹葉掉落物等掉進排水溝，都會造成清理困難，縣府請環保局針對各鄉鎮主要幹道道路側溝疏通進行盤點，必要時可委請民間協助、加快清淤，一起改善民眾關心的淹水問題。

環保局表示，清溝車平時可定期清理道路側溝、雨水下水道、及社區排水管線，維持排水系統的暢通，也能減少豪雨時的積水風險，達到「平時整備、雨時防災」的效果；他也呼籲鄉親和店家，平時要一同維護住家周邊環境，不要將異物或餐廳廢水直接排放至水溝，以免造成水溝堵塞，提高淹水災情的發生風險。

另為表彰社區推動水患自主防災工作、屢獲水利署評鑑肯定，縣府8日舉行「114年度水患自主防災社區績優表揚典禮」，許淑華接見歷年獲水利署全國評鑑績優的南投市營南社區、草屯鎮碧洲社區及埔里鎮慈恩社區防災夥伴代表，頒發感謝狀，另頒發水利署113年評鑑獎勵金10萬元予碧洲社區，向長期為社區安全默默付出的防災夥伴們致上最高謝意。