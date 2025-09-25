新關稅要來了？川普政府鎖定「3大類產品」啟動國安調查

▲圖為美國總統川普2025年4月2日在白宮針對關稅發表談話。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府9月2日啟動重大國安調查行動，鎖定的是機器人、工業機械與醫療器材這三大類進口商品。根據《聯邦公報》，商務部24日表示，這項調查依據的是《貿易擴展法》第232條款，評估這些商品是否威脅到美國國安。

CNBC指出，這恐將為新一波關稅措施埋下伏筆，增加消費者、醫療機構及製造業者的成本。

最新的這波調查擴大可能面臨更高關稅的產品清單，涵蓋手術口罩、N95防護口罩、醫用手套等個人防護設備，同時納入注射器、醫療針頭、處方藥品等醫療耗材，更延伸至輪椅、病床、心律調節器（Pacemaker，心臟節律器）、胰島素幫浦及心臟瓣膜等醫療設備。

這些調查可能被用作實施新產業關稅的理由，旨在提振被視為對國家安全至關重要的國內產品生產。商務部正徵詢業界對這些產品的預期需求、國內產能是否可滿足本地需求，以及外國供應鏈所扮演的角色。企業也被要求提出外國政府補貼政策與「掠奪性貿易手段」的影響。

川普政府先前已援引232條款對汽車及其零件、鋼、鋁、銅課徵關稅，針對藥品、半導體等產業的類似調查也在進行中。報導指出，這顯示出華府對於依賴海外供應鏈的擔憂，這些針對特定產業調查所產生的新一輪關稅，將會疊加在川普對等關稅之上。

美國國際貿易委員會數據顯示，美國機械設備高度仰賴墨西哥與中國，2023年自兩國進口量分別占總採購量逾18%與17%。汽車業可能將成為最受衝擊的產業之一，因為對於工業機器人的需求量大，光是去年就安裝13,747台，且絕大多數仰賴進口，極少有製造商在美國進行生產。

專家也警告，對於醫療設備和防護裝備可能徵收的關稅，恐導致醫院和病患的成本上升，進而影響重要醫療設備和護理服務的可及性。