巨大遭美國海關暫扣「原因曝光」　紐時點出1時間點很敏感

▲巨大公司遭美國海關下達扣押禁令。（圖／記者林敬旻攝）



記者吳美依／綜合報導

美國海關和邊境保護局（CBP）24日宣布，即起在邊境扣押台灣製造、捷安特製造商「巨大」所生產的自行車及零配件產品。時值美台仍在進行貿易磋商之際，外界不免擔憂是否影響雙邊經貿關係。

《紐約時報》等外媒報導，巨大是全球最大自行車製造商，產品廣泛銷售至各國沃爾瑪（Walmart）等大型零售通路及獨立單車店，在全球設有台灣1座、中國5座工廠，歐洲及越南也有生產基地，員工總數超過1.3萬人。

不過，CBP在調查後指控，巨大存在「惡劣工作及生活條件、債務束縛、扣押薪資、過度加班等強迫勞動指標」，使得該公司能以低於美國自行車製造商的價格競爭，獲取「數百萬美元不當利潤」，因此針對在台製造的自行車與零配件立即實施「暫緩放行令」。

巨大聲明該公司「致力維護人權和勞工保護」，已對CBP提出的問題採取措施，包括改善員工宿舍條件，自今年1月起全額承擔新聘移工的招募費用等。該公司強調，禁令僅適用台製輸美產品，雖可能延遲部分對美出貨，但其他市場供應與銷售不受影響。

經濟部也表示，台灣「一向高度重視改善勞動條件」，將與勞動部合作協助巨大解決相關問題。

CBP目前對53項產品實施「暫緩放行令」，包括特定棉花、服飾、機械與電子產品，絕大多數都是在川普第2任期之前實施。一旦這些貨物被海關扣留，進口商要不就得把商品銷毀並送回出貨地，要不就是試圖證明商品合法。

《紐約時報》寫道，CBP下達禁令正值美台關係緊張之際，兩國之間的貿易談判已經拖延數個月。川普政府正在考慮對半導體課徵關稅，並且可能對科技政策做出其他變革，而這可能在經濟上衝擊台灣，因為台灣生產了全球絕大多數的先進晶片。