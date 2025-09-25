川普拋中東和平21點計畫！　美特使：加薩衝突幾天內有望獲突破

▲ 美國總統川普出席在紐約舉行的第80屆聯合國大會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普在聯合國大會期間提出中東和平21點計畫，白宮中東特使魏科夫（Steve Witkoff）24日表示，華府對於未來幾天在加薩問題上取得重大突破持樂觀態度。

《路透》報導，魏科夫透露，川普於22日聯大會議中，向沙烏地阿拉伯、卡達、埃及等多個穆斯林國家領袖提出這項和平方案。他表示，「我認為這項計畫解決了以色列和該地區所有鄰國的憂慮。我們抱持希望，甚至可說是有信心，我們在未來幾天內將能夠宣布取得某種突破。」

歐洲多國及阿拉伯國家也正著手制定加薩戰後重建計畫，包括由歐洲和穆斯林國家組成穩定部隊的構想。他們於23日會面，歐洲外交官希望他們的努力能與美國計畫相輔相成。

加薩戰爭已近2年，至今不見停火跡象。據當地衛生當局統計，這場衝突已導致逾6.5萬名巴勒斯坦人喪生，並造成大規模破壞。全球飢餓監測組織指出，該地區部分區域正面臨飢荒威脅。

戰爭起因於哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，造成約1200人死亡，251人被擄為人質。目前仍有約48名人質被押，其中20人據信還活著。

以色列總理納坦雅胡預定26日於聯合國大會發表演說，訪美期間也將會晤川普，兩位領導人近日皆譴責法國、英國等西方國家承認巴勒斯坦建國的決定。