洗劫3000萬珠寶！　加州蒙面嫌犯持槍狂砸畫面曝光

Nearly 25 thugs caught on camera robbing a jewelry store in San Ramon, California, in broad daylight on Monday afternoon.



They took about $1M of goods from Heller Jewelers.



The suspects are from 17 to 31 and from Oakland. Seven suspects arrested.



Newsom’s Cali is dangerous. pic.twitter.com/ibLXvcVAFP — Paul A. Szypula ???????? (@Bubblebathgirl) September 24, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州聖雷蒙市一間珠寶店22日遭到將近25名武裝歹徒洗劫，損失約100萬美元（約新台幣3038萬元）商品。這是該店2年內第2度遭重大搶劫，警方已逮捕7名嫌犯並追回部分贓物，根據店內影像，整群嫌犯戴帽子、穿著長袖上衣，遮擋臉部，還戴手套持工具敲破商品櫥窗。

ABC新聞等報導，這起事件發生在當地22日下午，City Center Bishop Ranch購物中心的海勒珠寶店（Heller Jewelers）被蒙面嫌犯洗劫，整群人持鐵撬、十字鎬等工具砸毀展示櫃，其中至少3人攜帶槍械。聖雷蒙警局警官畢斯特羅（Mike Pistello）表示，「歹徒闖進去的時候，基本上就已經完全控制這間店，把能拿的珠寶都搶走」。

當時嫌犯一度被店內自動上鎖門困住，其中一人朝門連開數槍後脫困，隨後分乘6輛車逃逸，多輛車疑為贓車。警方獲報後展開追捕行動，但因歹徒車速飆破時速160公里，基於公共安全考量終止追捕。

警方表示，這起搶案經過精心策劃，很可能在幾天前就已事先計畫好，「這不是他們第一次幹這種事」。此案至今總計7名嫌犯落網，年齡介於17至31歲，包含1名未成年人。部分珠寶已經追回，警方也找到2把作案槍枝，相關人員正展開調查，要把剩餘嫌犯逮捕歸案。

這已是海勒珠寶店兩年來第2次遭到洗劫。2023年聖派屈克節（St. Patrick's Day）當天，有7名蒙面歹徒闖入店內搶走110萬美元珠寶，最終因為一支被盜勞力士手錶藏有GPS追蹤器而落網。

▼這已是海勒珠寶店兩年來第2次遭到洗劫。（圖／翻攝自San Ramon Police Department）