　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

遠離「用藥地雷」　竹市衛生局提醒中秋慎食柚子

▲衛生局並呼籲每日需固定服藥的市民，應避免食用柚子、葡萄柚等相關水果。（圖／新竹市政府提供）

▲衛生局並呼籲每日需固定服藥的市民，應避免食用柚子、葡萄柚等相關水果。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

9月25日是「世界藥師日」，同時也是台灣的「用藥安全日」。適逢中秋佳節前夕，新竹市衛生局除向辛勤守護市民健康的藥師們致上節日祝福，也提醒民眾注意用藥安全，特別是中秋常見的應景水果「柚子」，可能與部分藥品產生交互作用，影響療效甚至帶來風險。衛生局並呼籲每日需固定服藥的市民，應避免食用柚子、葡萄柚等相關水果，遠離「用藥地雷」，安心歡度佳節。

新竹市代理市長邱臣遠表示，藥師肩負門診、住院及臨床藥事照護，是醫療團隊中不可或缺的重要角色。感謝藥師長期以來在醫療院所、社區藥局及長照機構中，守護民眾用藥安全、提供正確藥物諮詢，是全民健康的重要守護者。適逢中秋佳節，家家戶戶圍繞著月餅與柚子，特別提醒中老年人及慢性病患者，在品嚐節慶美食的同時，也要注意食品與藥品的交互作用，才能保障用藥安全，安心度過團圓美好時光。

藥師公會理事長李璧瑤表示，中秋節最常食用的應景水果就是「柚子」。柚子與葡萄柚同屬柑橘類，含有呋喃香豆素(furanocoumarins)，會抑制小腸及肝臟的代謝酵素(CYP3A4)，使藥品代謝變慢，血中濃度升高，增加副作用發生的風險。葡萄柚與柚子對藥品代謝的影響可能持續數小時，甚至長達兩到三天。若想應景食用，並非完全不能吃，建議淺嚐1至2瓣即可，避免與藥品產生交互作用。

衛生局說明，受柚子與葡萄柚影響的藥品種類相當多，若與這些水果同時食用，可能增加副作用風險。例如，降血壓藥可能導致血壓過低或心跳不規律，降血脂藥則可能引起嚴重肌肉疼痛或肌肉病變。抗心律不整藥可能影響控制心跳速率的效果，而鎮靜安眠藥則容易使藥效增強，造成過度嗜睡或頭暈。免疫抑制劑可能引發嘔吐、頭痛、四肢無力、腹痛，甚至腎毒性；抗癲癇藥則可能使血中濃度升高，導致視線模糊或口腔潰瘍等過敏症狀。衛生局提醒，服用上述藥品的民眾務必留意與柚子、葡萄柚的交互作用，謹慎飲食，以守護自身健康。

衛生局進一步說明，藥品不同於一般食品，必須依照醫師與藥師的專業指示正確使用。節慶期間可以品嚐柚子，但正在服藥的民眾仍需特別注意交互作用風險，服藥時以白開水搭配最為安全，療程期間也應避免食用柚子或葡萄柚及其果汁。民眾就醫時，務必主動告知醫師自身的飲食習慣與保健食品使用情況，以利醫師掌握完整資訊。若有任何疑慮，請立即向藥師諮詢，切勿自行停藥或調整劑量，以確保用藥安全。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

八德區公所與全越運動公司　攜手推動「健康運動回饋計畫」

統領廣場七週年慶開打首日　開慶熱舞、福袋好康吸客

⽩沙屯三神贊境登場　南投警方公布交管時間範圍

九九峰自然保留區滿25歲　林保署赴校園推廣防火教育

營養午餐是「束脩六禮餐」　中埔國小的教師節超有創意

三口甜蜜茶謝師恩！新北長安國小敬師奉茶　傳承尊師重道美德

陪孩子走過低潮　台南教育局創意藥袋「永保安康」化身心靈處方

當文化遇上科技！台南推AI共創課程　學生從故宮文物汲取靈感

快訊／花蓮縣宣布：光復鄉明停班停課

南消七大隊防災日演練　聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

八德區公所與全越運動公司　攜手推動「健康運動回饋計畫」

統領廣場七週年慶開打首日　開慶熱舞、福袋好康吸客

⽩沙屯三神贊境登場　南投警方公布交管時間範圍

九九峰自然保留區滿25歲　林保署赴校園推廣防火教育

營養午餐是「束脩六禮餐」　中埔國小的教師節超有創意

三口甜蜜茶謝師恩！新北長安國小敬師奉茶　傳承尊師重道美德

陪孩子走過低潮　台南教育局創意藥袋「永保安康」化身心靈處方

當文化遇上科技！台南推AI共創課程　學生從故宮文物汲取靈感

快訊／花蓮縣宣布：光復鄉明停班停課

南消七大隊防災日演練　聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【扛不住了】花蓮鳳林堤頂也溢流！　河面淤積...泥水狂灌防汛道路

地方熱門新聞

八德區公所與全越運動　推動健康運動回饋

花蓮縣：光復鄉明停班停課

統領廣場七週年慶開打首日　開慶熱舞吸客

中埔國小「束脩六禮餐」體驗敬師之情

南投警方公布⽩沙屯三神贊境活動交通管制時間範圍

南消七大隊防災日演練聚焦危險物品倉儲、傷患救援與後勤照護

陪孩子走過低潮台南教育局創意藥袋「永保安康」化身心靈處方

九九峰自然保留區滿25歲了

新北長安國小敬師奉茶　傳承尊師重道美德

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

台東縣宣布：2村明天停班停課

當文化遇上科技！台南推AI共創課程學生從故宮文物汲取靈感

泥水湧入全聯員工自救　困2樓待援

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

更多熱門

相關新聞

HPV公費疫苗擴大施打

HPV公費疫苗擴大施打

為強化青少年健康防護，新竹市衛生局自9月起同步擴大HPV公費疫苗施打對象，今(18)日於三民國中舉辦「男女疫起打、幸福Level up！」啟動發布會，期盼透過擴大公費疫苗施打，建立更完整的防護網，讓每位青少年都能擁有健康與希望的未來。新竹市代理市長邱臣遠與臺灣疫苗推動協會理事長李秉穎共同出席，宣告自今(114)年起，國中男生正式納入HPV疫苗公費接種對象，讓男女生皆能獲得疫苗保護。

竹市疫苗預約系統9月23日啟用

竹市疫苗預約系統9月23日啟用

竹市攜手7家診所推外語心理諮商

竹市攜手7家診所推外語心理諮商

竹市失智症月系列活動溫馨展開

竹市失智症月系列活動溫馨展開

竹市長者免費健檢9月1日開放預約

竹市長者免費健檢9月1日開放預約

關鍵字：

新竹市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面