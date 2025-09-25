遠離「用藥地雷」　竹市衛生局提醒中秋慎食柚子

▲衛生局並呼籲每日需固定服藥的市民，應避免食用柚子、葡萄柚等相關水果。（圖／新竹市政府提供）

9月25日是「世界藥師日」，同時也是台灣的「用藥安全日」。適逢中秋佳節前夕，新竹市衛生局除向辛勤守護市民健康的藥師們致上節日祝福，也提醒民眾注意用藥安全，特別是中秋常見的應景水果「柚子」，可能與部分藥品產生交互作用，影響療效甚至帶來風險。衛生局並呼籲每日需固定服藥的市民，應避免食用柚子、葡萄柚等相關水果，遠離「用藥地雷」，安心歡度佳節。

新竹市代理市長邱臣遠表示，藥師肩負門診、住院及臨床藥事照護，是醫療團隊中不可或缺的重要角色。感謝藥師長期以來在醫療院所、社區藥局及長照機構中，守護民眾用藥安全、提供正確藥物諮詢，是全民健康的重要守護者。適逢中秋佳節，家家戶戶圍繞著月餅與柚子，特別提醒中老年人及慢性病患者，在品嚐節慶美食的同時，也要注意食品與藥品的交互作用，才能保障用藥安全，安心度過團圓美好時光。

藥師公會理事長李璧瑤表示，中秋節最常食用的應景水果就是「柚子」。柚子與葡萄柚同屬柑橘類，含有呋喃香豆素(furanocoumarins)，會抑制小腸及肝臟的代謝酵素(CYP3A4)，使藥品代謝變慢，血中濃度升高，增加副作用發生的風險。葡萄柚與柚子對藥品代謝的影響可能持續數小時，甚至長達兩到三天。若想應景食用，並非完全不能吃，建議淺嚐1至2瓣即可，避免與藥品產生交互作用。



衛生局說明，受柚子與葡萄柚影響的藥品種類相當多，若與這些水果同時食用，可能增加副作用風險。例如，降血壓藥可能導致血壓過低或心跳不規律，降血脂藥則可能引起嚴重肌肉疼痛或肌肉病變。抗心律不整藥可能影響控制心跳速率的效果，而鎮靜安眠藥則容易使藥效增強，造成過度嗜睡或頭暈。免疫抑制劑可能引發嘔吐、頭痛、四肢無力、腹痛，甚至腎毒性；抗癲癇藥則可能使血中濃度升高，導致視線模糊或口腔潰瘍等過敏症狀。衛生局提醒，服用上述藥品的民眾務必留意與柚子、葡萄柚的交互作用，謹慎飲食，以守護自身健康。

衛生局進一步說明，藥品不同於一般食品，必須依照醫師與藥師的專業指示正確使用。節慶期間可以品嚐柚子，但正在服藥的民眾仍需特別注意交互作用風險，服藥時以白開水搭配最為安全，療程期間也應避免食用柚子或葡萄柚及其果汁。民眾就醫時，務必主動告知醫師自身的飲食習慣與保健食品使用情況，以利醫師掌握完整資訊。若有任何疑慮，請立即向藥師諮詢，切勿自行停藥或調整劑量，以確保用藥安全。

