竹市長者免費健檢9月1日起開放預約　邀請長輩及早登記

▲新竹市衛生局結合竹市15家醫療院所，提供65歲以上長者免費健檢。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市114年度長者免費健康檢查服務，將自9月13日起至10月31日間進行，並於9月1日開始預約登記至9月12日，衛生局結合竹市15家醫療院所，提供65歲以上長者免費健檢，預計服務人數可達8,571人，邀請長輩及早登記，把握免費健檢機會，守護長者自身健康。



新竹市代理市長邱臣遠表示，市府關心市民健康，積極推動多項免費健康篩檢活動，落實市長高虹安「老幼共好 健康安心」施政策略。目前竹市65歲以上人口數共計7萬2,046人，佔竹市人口約15.81%，長輩是這座城市最珍貴的寶藏，市府用心推動健康與照護政策，希望每位長輩都能健康、快樂生活。邱臣遠說，健檢不只是檢查數據，更是一種關心與守護，他鼓勵家中子女陪同長輩一起參加，關心長輩的身體狀況，共同打造一個有活力、幸福的城市。



衛生局說明，今年度六大項健檢項目包括：糖化血色素檢測、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析（TSH,EIA/LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）及長者健康整合式功能評估（ICOPE）。設籍新竹市年滿65歲以上長者（民國49年12月31日前出生）自9月1日起皆可透過電話或親洽合約醫療院所預約，額滿為止。



曾參加過健檢的林姓阿嬤分享，她在去年檢查中發現血糖偏高，及早調整飲食與就醫後，身體狀況明顯改善。她也說「這個免費健檢很貼心，不只省錢，還能讓我們提早了解健康狀況，感謝市府的用心安排。」



衛生局補充，今年度健檢六大項目中，「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」為全新納入的檢查內容，將從認知功能、行動能力、營養、聽力、視力及憂鬱等六大面向，全面了解長者健康是否出現警訊。透過評估，可針對潛在危險因子，及早進行運動、均衡飲食與社交互動等預防措施，並由專業團隊共同擬定個人化的照護計畫，協助延緩功能衰退、維持甚至提升身心狀態，讓長輩在健康老化的過程中，活得安心又有活力。



今年度配合健檢的院所包括新竹臺大分院、國軍桃園總醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院、新竹馬偕紀念醫院、南門綜合醫院、新竹新生醫院、和平醫院、新中興醫院及多家診所共15家，相關預約資訊可至新竹市衛生局官網查詢( https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp ）。更多健檢資訊及預約方式，可洽各合約醫療院所瞭解。