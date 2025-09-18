　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

HPV公費疫苗擴大施打　國中男生納入接種對象

▲「男女疫起打、幸福Level up！」啟動發布會。（圖／新竹市政府提供）

▲「男女疫起打、幸福Level up！」啟動發布會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為強化青少年健康防護，新竹市衛生局自9月起同步擴大HPV公費疫苗施打對象，今(18)日於三民國中舉辦「男女疫起打、幸福Level up！」啟動發布會，期盼透過擴大公費疫苗施打，建立更完整的防護網，讓每位青少年都能擁有健康與希望的未來。新竹市代理市長邱臣遠與臺灣疫苗推動協會理事長李秉穎共同出席，宣告自今(114)年起，國中男生正式納入HPV疫苗公費接種對象，讓男女生皆能獲得疫苗保護。

邱臣遠表示，明(19)日起，衛生局將透過校園集中接種方式，巡迴轄內21所國中施打，受惠學生人數將由過往僅女性的2,800餘人，大幅提升至超過6,000人。市府也特別編列406萬預算補助疫苗施打。後續也會持續進行疫苗接種衛教宣導，建構完善的群體免疫防護網，為青少年打造更安全、健康的成長環境。

邱臣遠指出，市府持續推動市長高虹安「健康安心」施政理念，高度重視青少年的健康與癌症防治。HPV病毒對青少年健康影響深遠，而接種HPV疫苗是預防感染最有效的方式，因此今年起市府擴大補助範圍，將國中男生納入公費接種對象，讓男、女生一同參與接種，強化防癌戰力。市府也將持續推動疫苗接種與衛教宣導，建構完善的群體免疫防護網，為青少年打造更安全、健康的成長環境。

邱臣遠說，HPV是一種常見病毒，感染後可能引發子宮頸癌、口咽癌、陰莖癌及尖形濕疣（俗稱菜花）等疾病，而接種HPV疫苗則能有效降低感染與相關癌症風險。為此，市府配合衛福部政策，推動國二男、女生公費接種HPV疫苗。根據市府統計，目前女性學生的HPV疫苗施打率約達九成，今年更首度納入男學生接種，衛生局也已陸續安排多場衛教課程，協助學生與家長建立正確認知，共同提升防癌意識。

臺灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，青少年是接種HPV疫苗的黃金時期，尤其在尚未感染前施打，能發揮最完整的保護效果。由於HPV與多種癌症密切相關，且無論性別皆可能感染與傳播，因此男、女生都應及早完成接種。透過校園集中施打，不僅能有效提升覆蓋率，更能降低疾病發生與病毒傳播風險。他也呼籲家長正確認識疫苗的安全性與效益，攜手守護孩子健康，為青少年打造更安全的未來。

首批符合施打資格的男學生家長馮小姐表示，她是在收到學校發回的疫苗接種同意書與衛教手冊後，才得知今年起國二男生也能免費接種HPV疫苗。她認為，男生和女生一樣都有可能感染HPV病毒，如果有疫苗能預防相關疾病，當然希望孩子能及早施打，不僅能保護自身健康，更是守護未來伴侶與家庭的重要一步。她也肯定政府擴大補助對象的用心，並呼籲其他家長把握機會，及早為孩子的健康超前部署。

衛生局說明，凡就讀新竹市各國中、具本國籍的國二學生，即113學年度入學之國中生（出生於民國100年9月2日至101年9月1日），皆符合114年度公費接種資格。第1劑校園巡迴接種服務將自明日起至10月9日展開，第2劑則規劃於明(115)年3月至4月底前完成。若學生因故未能於校園完成接種，可持由學校或衛生局開立的補接種通知單及相關文件，前往轄內13家合約院所補打，確保接種不中斷。

衛生局補充，為提升市民對HPV疫苗接種及子宮頸癌防治的重視，第一劑疫苗校園巡迴施打期間，亦同步推出「兩針定心，一抹安心」活動，發送愛的叮嚀卡片，鼓勵學生將HPV預防觀念帶回家，提醒家中25歲以上女性親友定期做子宮頸抹片檢查。即日起至11月20日止，凡於本市完成第一劑HPV疫苗接種的學生，其25歲以上女性親友，持活動明信片及健保卡至本市三區衛生所（東區、北區、香山區）完成子宮頸抹片檢查，即可獲得限量好禮一份，數量有限，送完為止。如有疑問可查詢衛生局網站 ( https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp ) ，或洽三區衛生所諮詢（東區03-5236158、北區03-5353969、香山區03-5388109）。若有HPV疫苗疑問，可洽詢免費專線0800-88-3513。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
iPhone Air超薄容易凹爆？　他硬折「拇指都紅了」結果
快訊／美濃大峽谷延燒！　農地地主成被聲押第2人
EXO伯賢來台特地買iPhone 17 Pro！　本人解答原
邵雨薇破尺度！　胸前鈕扣全開「bra外露」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東蘭州街新建房舍電纜遭竊　警方循線追查嫌犯

花東縱谷觀光圈聯盟正式成立　整合5大面向120店家支持

嘉明湖手作步道工作假期邁入第十年　號召山林守護者一同參與

台東環保局提醒機車出廠滿5年須排氣定檢　未檢驗恐挨罰

HPV公費疫苗擴大施打　國中男生納入接種對象

《100進行市》百年市集　邀民眾走入古蹟、感受藝術與城市記憶

感謝山形市賑災善款　黃偉哲：這份溫暖是台南重建的力量

台南新灣橋改建竣工通車！　黃偉哲感謝中央補助4.1億改善交通

蘇花改南澳至和平段施工！9 ／22至25夜間封閉　改行台9丁

網路成癮怎麼教？玉醫專題講座揭互動式防治策略　曝2關鍵問題

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

台東蘭州街新建房舍電纜遭竊　警方循線追查嫌犯

花東縱谷觀光圈聯盟正式成立　整合5大面向120店家支持

嘉明湖手作步道工作假期邁入第十年　號召山林守護者一同參與

台東環保局提醒機車出廠滿5年須排氣定檢　未檢驗恐挨罰

HPV公費疫苗擴大施打　國中男生納入接種對象

《100進行市》百年市集　邀民眾走入古蹟、感受藝術與城市記憶

感謝山形市賑災善款　黃偉哲：這份溫暖是台南重建的力量

台南新灣橋改建竣工通車！　黃偉哲感謝中央補助4.1億改善交通

蘇花改南澳至和平段施工！9 ／22至25夜間封閉　改行台9丁

網路成癮怎麼教？玉醫專題講座揭互動式防治策略　曝2關鍵問題

林芳正宣布參選日本自民黨總裁　主張實質加薪1%

台鋼女神一粒「無預警換新髮色」！掰了棕髮…震撼3.7萬人：完全可以

銅鑼中平工業區電纜遭大貨車扯斷　TBC斷訊6小時！住戶駡翻天

台灣乳牛「熱緊迫」日數攀升　氣象署：恐減少產乳量

回收業者停業仍遭村民亂丟！屏東內埔「米奇屋」清出近14噸垃圾

台人赴日自駕沒保險慘賠數十萬　我駐日處貼3案例籲：買對最重要

開設溫泉已有150多年歷史　人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響

夢幻組合STANLEY 1913 X JENNIE在台開賣　入手方式一次看

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

【殺紅眼】44秒狂砍女友31刀！　17歲男殺人罪護送少年法庭

地方熱門新聞

高雄小港晚間突停電！638戶陷黑暗

首屆國際兒少書展9/18台中登場　

台中消防局官網驚見「找小姐價格」市府回應了

統領廣場迎七週年慶　推多重好康拚業績

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

嘉義長庚病人安全週　聚焦孕產婦與兒童醫療安全

靈鷲山法會參拜　邱奕勝：桃園福報滿滿

部桃「病安週」登場　守護母嬰與兒童健康

欠稅罰款682萬拒繳台南科技公司前負責人遭裁定管收

六都施政滿意度　張善政第三

中秋送暖！蒂寶生醫捐250組沐浴乳禮盒慰勞南消第六大隊弟兄

補助拿最少！高雄捷運預算「砍103億」恐違約

男「手握針筒」躺地咆哮　警鷹眼揪出海洛因

耗資5.2億　花蓮玉長大橋估明年11 ／7完工

更多熱門

相關新聞

竹市疫苗預約系統9月23日啟用

竹市疫苗預約系統9月23日啟用

為實踐市長高虹安「智慧治理、健康安心」施政策略，並提升市民疫苗接種便利性，新竹市政府建置「新竹市疫苗預約系統」，今(11)日上午於市府大廳舉辦「疫起來預約，健康不漏接」系統上線發布會。新竹市代理市長邱臣遠宣布，該系統將於今(114)年9月23日正式啟用，並結合全市37家醫療院所共同提供接種服務，市民可透過簡單、快速、便利的線上預約管道 (https://e-vac.hcchb.gov.tw/)，輕鬆完成預約。同時，系統亦已串聯「新竹通」App，讓市民能更即時掌握接種資訊，確保防護力不中斷，健康守護再升級。

竹市攜手7家診所推外語心理諮商

竹市攜手7家診所推外語心理諮商

竹市失智症月系列活動溫馨展開

竹市失智症月系列活動溫馨展開

竹市長者免費健檢9月1日開放預約

竹市長者免費健檢9月1日開放預約

竹市長照服務展成效

竹市長照服務展成效

關鍵字：

新竹市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面