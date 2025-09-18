HPV公費疫苗擴大施打　國中男生納入接種對象

▲「男女疫起打、幸福Level up！」啟動發布會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為強化青少年健康防護，新竹市衛生局自9月起同步擴大HPV公費疫苗施打對象，今(18)日於三民國中舉辦「男女疫起打、幸福Level up！」啟動發布會，期盼透過擴大公費疫苗施打，建立更完整的防護網，讓每位青少年都能擁有健康與希望的未來。新竹市代理市長邱臣遠與臺灣疫苗推動協會理事長李秉穎共同出席，宣告自今(114)年起，國中男生正式納入HPV疫苗公費接種對象，讓男女生皆能獲得疫苗保護。

邱臣遠表示，明(19)日起，衛生局將透過校園集中接種方式，巡迴轄內21所國中施打，受惠學生人數將由過往僅女性的2,800餘人，大幅提升至超過6,000人。市府也特別編列406萬預算補助疫苗施打。後續也會持續進行疫苗接種衛教宣導，建構完善的群體免疫防護網，為青少年打造更安全、健康的成長環境。

邱臣遠指出，市府持續推動市長高虹安「健康安心」施政理念，高度重視青少年的健康與癌症防治。HPV病毒對青少年健康影響深遠，而接種HPV疫苗是預防感染最有效的方式，因此今年起市府擴大補助範圍，將國中男生納入公費接種對象，讓男、女生一同參與接種，強化防癌戰力。市府也將持續推動疫苗接種與衛教宣導，建構完善的群體免疫防護網，為青少年打造更安全、健康的成長環境。

邱臣遠說，HPV是一種常見病毒，感染後可能引發子宮頸癌、口咽癌、陰莖癌及尖形濕疣（俗稱菜花）等疾病，而接種HPV疫苗則能有效降低感染與相關癌症風險。為此，市府配合衛福部政策，推動國二男、女生公費接種HPV疫苗。根據市府統計，目前女性學生的HPV疫苗施打率約達九成，今年更首度納入男學生接種，衛生局也已陸續安排多場衛教課程，協助學生與家長建立正確認知，共同提升防癌意識。

臺灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，青少年是接種HPV疫苗的黃金時期，尤其在尚未感染前施打，能發揮最完整的保護效果。由於HPV與多種癌症密切相關，且無論性別皆可能感染與傳播，因此男、女生都應及早完成接種。透過校園集中施打，不僅能有效提升覆蓋率，更能降低疾病發生與病毒傳播風險。他也呼籲家長正確認識疫苗的安全性與效益，攜手守護孩子健康，為青少年打造更安全的未來。

首批符合施打資格的男學生家長馮小姐表示，她是在收到學校發回的疫苗接種同意書與衛教手冊後，才得知今年起國二男生也能免費接種HPV疫苗。她認為，男生和女生一樣都有可能感染HPV病毒，如果有疫苗能預防相關疾病，當然希望孩子能及早施打，不僅能保護自身健康，更是守護未來伴侶與家庭的重要一步。她也肯定政府擴大補助對象的用心，並呼籲其他家長把握機會，及早為孩子的健康超前部署。

衛生局說明，凡就讀新竹市各國中、具本國籍的國二學生，即113學年度入學之國中生（出生於民國100年9月2日至101年9月1日），皆符合114年度公費接種資格。第1劑校園巡迴接種服務將自明日起至10月9日展開，第2劑則規劃於明(115)年3月至4月底前完成。若學生因故未能於校園完成接種，可持由學校或衛生局開立的補接種通知單及相關文件，前往轄內13家合約院所補打，確保接種不中斷。

衛生局補充，為提升市民對HPV疫苗接種及子宮頸癌防治的重視，第一劑疫苗校園巡迴施打期間，亦同步推出「兩針定心，一抹安心」活動，發送愛的叮嚀卡片，鼓勵學生將HPV預防觀念帶回家，提醒家中25歲以上女性親友定期做子宮頸抹片檢查。即日起至11月20日止，凡於本市完成第一劑HPV疫苗接種的學生，其25歲以上女性親友，持活動明信片及健保卡至本市三區衛生所（東區、北區、香山區）完成子宮頸抹片檢查，即可獲得限量好禮一份，數量有限，送完為止。如有疑問可查詢衛生局網站 ( https://dep.hcchb.gov.tw/ch/index.jsp ) ，或洽三區衛生所諮詢（東區03-5236158、北區03-5353969、香山區03-5388109）。若有HPV疫苗疑問，可洽詢免費專線0800-88-3513。