地方 地方焦點

竹市疫苗預約系統9月23日啟用　E指搞定 健康守護不漏接

▲「疫起來預約，健康不漏接」系統上線發布會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為實踐市長高虹安「智慧治理、健康安心」施政策略，並提升市民疫苗接種便利性，新竹市政府建置「新竹市疫苗預約系統」，今(11)日上午於市府大廳舉辦「疫起來預約，健康不漏接」系統上線發布會。新竹市代理市長邱臣遠宣布，該系統將於今(114)年9月23日正式啟用，並結合全市37家醫療院所共同提供接種服務，市民可透過簡單、快速、便利的線上預約管道 (https://e-vac.hcchb.gov.tw/)，輕鬆完成預約。同時，系統亦已串聯「新竹通」App，讓市民能更即時掌握接種資訊，確保防護力不中斷，健康守護再升級。

邱臣遠表示，隨著中央流行疫情指揮中心COVID-19疫苗預約平台退場，市府自去(113)年起積極打造專屬於新竹市的疫苗預約系統，確保市民在需要時仍能方便安排接種。民眾只要透過電腦或手機，即可輕鬆查詢可預約的時段與地點，並即時完成預約，省去往返奔波的時間。同時，也協助醫療院所更有效安排人力與資源，提升整體服務效率。

邱臣遠指出，市府推動智慧城市發展，將疫苗預約系統整合至「新竹通APP」，避免重複建置，提升公共服務的延續性與便利性，此次特別重視數位資產的整合與應用，讓疫苗預約系統成為防疫超前部署的一環。未來，市府也將持續擴大醫療院所加入，透過「智慧選項制」完善數位健康照護，不僅能滿足市民日常防疫需求，未來也將持續串聯更多醫療資源，全面優化健康服務，打造更完善的守護網絡，逐步建構市民所期盼的數位幸福城市。

衛生局表示，為鼓勵市民踴躍使用並熟悉平台操作，新竹市疫苗預約系統將於9月11日至22日試營運期間，在三個行政區陸續舉辦推廣活動，邀請市民朋友踴躍參與。相關活動訊息將公布於衛生局網站 ( https://dep.hcchb.gov.tw/ ) 凡參與推廣活動的市民即可獲得限量精美小禮。市府亦透過多元管道，加強宣導，以提升市民熟悉疫苗預約系統之使用，期能讓民眾在生活中，享有便利實用的疫苗預約接種服務。

衛生局說明，目前竹市已有37家合約醫療院所加入疫苗預約系統，並持續邀請更多單位參與，安全、便利、就近的接種環境。自9月23日起，市民可透過專屬網站( https://e-vac.hcchb.gov.tw/ )預約接種，享受更即時的健康服務體驗。期盼藉由數位科技與醫療資源的整合，全面守護市民健康。

