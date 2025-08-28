竹市失智症月系列活動溫馨展開　邀民眾共築友善社區

▲竹市衛生局9月將推出「樂智同行，憶路共伴」系列活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升民眾對失智症的認識，並推廣失智友善社區理念，新竹市衛生局今(114)年度響應「國際失智症月」，9月將推出「樂智同行，憶路共伴」系列活動，共規劃5大精彩主題及內容，以多元課程為主軸，從知識學習、情感理解到實際行動，全方位協助民眾了解失智症。活動內容豐富有趣，自即日起開放線上報名，代理市長邱臣遠邀請市民踴躍參與，一同以行動傳遞愛與關懷，攜手陪伴失智者與家庭安心前行！

邱代理市長表示，隨著高齡人口持續攀升，失智症已成為不容忽視的公共健康議題，不僅影響個人生活品質，更深刻牽動每個家庭關係與社會情感連結。市府秉持「健康安心、幸福友善」的安居科技城願景，持續推動失智友善社區，整合在地失智友善組織、失智共同照護中心、失智社區服務據點及日間照顧中心等多項資源，同時加強家庭照顧者的支持與喘息服務，讓面對失智症將不再是一段孤單的旅程，而是一條有愛相伴、溫暖同行的道路。

衛生局說明，失智症雖無法完全治癒，但透過早期預防、及時診斷與適當照護，可延緩病程並提升生活品質。今年系列活動5大主題內容包括「瑞智啟航，友善力Level Up」失智友善體驗課程、「動吃結合，遠離失智」健腦飲食及體適能課程、「失智症神隊友培訓班」失智照護人員訓練課程、「憶外的挑戰，有愛來共伴」社區活動及「安心守護不迷航」預防失智長輩走失與詐騙宣導講座等，從認識與預防、資源運用、家庭支持、友善環境，並藉由互動闖關及溫馨好禮，體驗失智友善社區營造，將愛與溫暖帶回家。

衛生局補充，沉浸式失智症VR體驗、失智陪伴百寶箱互動體驗、麥得飲食(MIND Diet)與運動課程等，帶領民眾走進失智者的心靈世界，感受記憶斷片背後的真實情感與生命韌性，並在交流中學習友善溝通與耐心陪伴的技巧。同時也規劃與醫療院所合作辦理專業培訓課程，針對醫事人員與照顧服務員加強評估、照護與溝通等能力，全面提升團隊服務品質。透過舉辦多場社區活動，結合懷舊場景與互動遊戲，讓長者重溫美好回憶、活化腦力，並促進跨世代交流；另也安排防走失與詐騙講座，協助家屬建立安全防護網，共同守護長輩的健康與財產。

本系列活動最大特色在於結合靜態與動態、知識與行動、室內與戶外的多元呈現，讓民眾能從不同面向認識失智症。不論是透過體驗遊戲，親身感受失智者的日常挑戰與心境、在室內講座與專業培訓中，吸收最新的照護觀念與實用技巧，或是走入社區參與戶外園遊會與友善行動，每位參與者都在愉快的氛圍中獲得啟發與感動。

「瑞智啟航：友善力 Level Up」失智友善體驗及「動吃結合，遠離失智」健腦飲食及體適能課程，自即日起可至衛生局健康飲食運動地圖網報名( https://health.hcchb.gov.tw/index.php )；「失智症神隊友培訓班」照護人員訓練課程、「憶外的挑戰，有愛來共伴」社區活動及「安心守護不迷航」預防失智長輩走失與詐騙宣導講座，相關活動詳情資訊，請至新竹市長期照顧管理中心查看( https://gov.tw/Nem )。

另外，市府結合衛生福利部「成人預防保健服務」與「長者六大健檢項目」，推動年度老人免費健康檢查計畫，協助長輩及早發現疾病、把握治療先機。本年度由本市15家合作醫療院所承接，針對65歲以上長者免費提供六大項健康檢查服務，預約報名時間自9月1日起至9月12日，邀請大家一起為健康把關。