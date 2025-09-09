竹市攜手7家診所與心理諮商所　推動外語心理諮商服務

▲市府攜手7家身心科及心理諮商所，提供跨語言、跨文化的心理支持服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升民眾心理健康，新竹市政府針對日益增加的外籍專業人士、新住民、國際學生與外籍移工等多元族群，提供外語心理諮商轉銜服務，透過資源盤點並整合7家診所與心理諮商所，讓外籍人士在遭遇情緒困擾、文化適應挑戰或生活壓力時，能夠在熟悉的語言環境中，獲得即時、安心且專業的心理支持。期望藉由提供外語諮商服務，落實心理健康平權理念，打造一座更具包容力與安全感的國際友善城市。

新竹市代理市長邱臣遠表示，心理健康與身體健康同等重要，竹市擁有大量科技產業從業人口與國際移動人才，這些多元族群為城市注入活力與創新，但在日常生活中，可能面臨著語言隔閡、文化衝突、工作及家庭適應等壓力。對此，市府攜手7家身心科及心理諮商所，提供跨語言、跨文化的心理支持服務，讓所有在竹市生活的人，都能擁有情緒表達與接受心理照顧的權利，將「健康安心」的施政策略，落實在每一位市民生活中。

衛生局表示，市府相當重視市民心理健康，市民朋友可於心理諮商的過程中，將情緒困擾、文化適應、職場與家庭壓力、跨國婚姻與親子溝通等議題，透過專業人員的協助，覺察自己狀態，提升心理韌性，以具備面對來自生活或工作中各式壓力之能力。

社區心理衛生中心說明，有關「新竹市具備外語心理諮商能力精神／身心科診所、諮商所名單」已建置在竹市社區心理衛生中心網頁中，民眾如有外語心理諮商服務需求，可至中心網頁( https://gov.tw/KyV )進行查詢，或撥打社區心理衛生中心專線03-5355276，有專人提供服務。此外，若面臨生活上的壓力，想找人談談時，亦可撥打1925安心專線，或是男性關懷專線0800-013-999。

社區心理衛生中心補充，為增進市民心理健康，並響應「世界自殺防治日」與「心理健康月」，社區心理衛生中心規劃辦理一系列的活動，包含「心光行動：點亮生明希望」心理健康月系列活動發布會、心光電影院、聽見心光講座以及心光工作坊等活動，邀請市民朋友共同參與。