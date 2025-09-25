花蓮縣政府闢謠！揭「9次通報」真相　網怒灌爆：這是重點嗎

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。（圖／花蓮縣政府）

記者曾筠淇／綜合報導

受樺加沙颱風帶來的豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。相關消息頻傳，花蓮縣政府透過粉專闢謠，同時請外界關注救災，不製造恐慌與對立，「中央、縣府與地方公所仍持續救災中」。不過許多網友卻湧入貼文底下開罵。

花蓮縣政府在臉書粉專上，針對「中央（林保署）『9次通報花蓮縣政府建議9/22上午7時強制撤離』」闢謠，強調「第9次續報才是開始紅色警戒，9/22上午開始強制撤離。（所謂「9次通報」，是堰塞湖7月26日監測開始，累計至第9次續報）」。

粉專也指出，「9/21傍晚5點，中央模擬警戒擴大7倍（245戶>1801戶），縣府、鄉鎮公所與國軍隨即展開製作清冊，強制撤離工作與時間賽跑。」粉專最後也強調，中央、縣府、地方公所目前仍持續救災當中，請外界關注救災，不要製造恐慌和對立。

不過貼文曝光後，不少網友就湧入留言處，直呼「不要再推卸責任了啦，很難看啦」、「唉，原來徐縣長是關心這點啊，好哦，你高興就好」、「先救災吧，大姐」、「大家都在忙救災，花蓮縣政府卻在撇清責任，事情發生了，先救災為重，而不是幹話一堆」、「不救災還專注闢謠，重點擺錯」、「這是重點嗎？是地方政府有沒有徹底執行撤離計畫，不要只是推卸責任」。