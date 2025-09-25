花蓮縣府批中央新創「垂直避難」　他揭：傅崐萁2018當縣長就已明定

▲2018年傅崐萁擔任縣長時期，縣府發布的水災保全計畫書。（圖／翻攝自Facebook／吳崢）

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，引起外界批評縣府撤離不力，花蓮縣府則稱「這次內政部新創垂直避難可在2樓以上就近避難，讓很多人自認家中夠安全，無法強迫」。對此，民進黨發言人吳崢表示，水災「垂直避難」是國際常見避難原則，早在2018年傅崐萁擔任縣長時期，縣府的水災保全計畫書就已經明定疏散撤離包含「垂直避難」，「傅崐萁自己寫的！花蓮縣府早知道，竟然還帶頭造謠，是失職、還是故意？」

吳崢表示，重要闢謠！網傳水災「垂直避難」是這次新發明，答案是錯！

吳崢指出，網路上有匿名文章自稱警消，説內政部發明垂直避難導致撤離不當，甚至花蓮縣府社會處長受訪都說內政部研議新的避難方法垂直避難，以上都是錯誤資訊。

吳崢強調，事實上，水災「垂直避難」是國際常見的避難原則！早在2018年傅崐萁擔任縣長時期，縣府發布的水災保全計畫書中，就已經明定疏散撤離包含「垂直避難」。

吳崢批評，傅崐萁自己寫的！花蓮縣府早知道！竟然還有縣府首長帶頭造謠，是失職、還是故意？

▼民進黨發言人吳崢。（圖／記者詹詠淇攝）