生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台20線路基坍塌阻斷道路　公路局預計傍晚5時搶通

▲▼台20線向陽至初來路段邊坡坍塌及土石流。（圖／公路局提供）

▲台20線向陽至初來路段路基坍塌及土石流。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

樺加沙颱風影響，截至今天上午09時，公路局統計仍有3處災阻路段，包括馬太鞍溪橋遭沖毀，已規劃替代道路；另外，台20臨105線梅山口至向陽土石流阻斷、台20線向陽至初來路段路基坍塌及土石流，預計今天傍晚5時搶通。

災阻路段：

1.花蓮縣光復鄉台9線231K+650~232K+810（馬太鞍溪橋）馬太鞍溪橋遭沖毀，替代路線方案如下：

‧ 一般車輛：改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或省道台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。

‧ 小型車：改為花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時，惟災後部分路面泥濘，請用路人小心通行。

2.高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽），30K+500（昌仕橋）土石流、41K+700處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，預計今天傍晚5時開通並恢復正常管制機制。

3.台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000（向陽至初來路段），150K+100路基坍塌及188K+600（彩霞隧道）等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷，預計今天傍晚5時搶通。

▲▼台20線向陽至初來路段邊坡坍塌及土石流。（圖／公路局提供）

▲台20線彩霞隧道等多處發生邊坡坍方及土石泥。（圖／公路局提供）

公路局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

09/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

省道樺加沙颱風台20線

