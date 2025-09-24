花蓮光復國中「災損6千萬」慘況曝　教育部：學校設施嚴重損害

▲花蓮縣光復國中災損達6000萬元，今天校園仍泥濘不堪。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

樺加沙颱風帶來強風豪雨，導致校園災損。根據教育部最新統計，截至今（24日）下午3時為止，全台共計24校受損，初估金額6377萬餘元，其中台東縣8校最多，災損金額最高為花蓮縣6053萬元，單一學校以花蓮縣立光復國中損失6000萬元最多，因學校淹水情形嚴重，導致廚具設備、各項配管接線、校車、足球場、田徑場都嚴重損害。

教育部表示，根據校安中心統計，截至今天下午3時為止，受災學校全台共有24所，初估損失金額達6377萬餘元。若以校數區分，台東縣8校最多，其次為花蓮縣5校，新竹縣與屏東縣各有3校。若以縣市損失金額區分，花蓮縣6053萬元最多，其次為台東縣202萬餘元、屏東縣47萬餘元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲昨天下午花蓮縣光復國中遭堰塞湖溢流淹沒。（圖／取自中央災害應變中心網站）



若以學校區分，教育部表示，花蓮縣立光復國中損失6000萬元最多，由於學校淹水情形嚴重，導致廚具設備、各項配管接線、設施設備、校車、足球場、田徑場都嚴重損害。

其次為台東縣立寶桑國中災損150萬元，災情包括活動中心屋頂浪板掀開、活動中心室內嚴重淹水，地板壓克力漆多處隆起。接著為花蓮縣立卓楓國小31萬元，災損包括電源系統線路遭雷擊、鐵捲門損壞。

教育部補充說明，花蓮光復鄉由於目前停水停電，且校園充滿泥水，所以學校端目前難以進入學校並上網實施通報，故各校有關災損通報部分，在退水後將有進一步評估及通報。