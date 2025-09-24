　
    • 　
>
地方焦點

嘉藥消防菁英大放異彩！18人通過國考　傅祺峰勇奪雙榜最亮眼

▲嘉藥公共安全及消防系18名學生通過消防相關國考，展現專業實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學再創佳績！繼藥師國考通過率全國居冠後，公共安全及消防系再傳捷報，今年共有18位學生通過「消防設備師」、「消防設備士」及「消防警察人員四等特考」等國家考試，為邁向百萬年薪奠下基礎，其中以傅祺峰同時通過「消防設備士」與「消防警察人員四等特考」雙榜最受矚目。

嘉藥表示，此次通過「消防設備師」的有蔡子珣、陳建豪；取得「消防設備士」資格的包括黃奕銘、傅祺峰、陳漢廷、方韋友、張清振及洪唯宸等6人；另有傅祺峰、張簡冠禹、陳昭諼、蔣文硯、餘家安及多位畢業生，共10人通過「消防警察人員四等特考」。

傅祺峯迴憶，自己因哥哥家曾遭遇火災，加上參與嘉藥消防安全體驗營，因而選擇就讀消防系。他分享，成功的關鍵在於上課不遲到早退，並與同學相互陪伴、鼓勵。大二生黃奕銘則受到消防世家影響，破紀錄在升二年級前考取「消防設備士」，立志未來挑戰「消防設備師」。

此次通過「消防警察人員四等特考」的唯一女生陳昭諼，特別感謝師長蘇銘宏的鼓勵，讓她從迷惘中找到方向；而「消防設備士」得主陳漢廷，則提醒學弟妹多關注社會重大災害案例，國考題目常與之緊密相關。

系主任王正誠指出，繫上師資組成國考輔導團隊，透過課程、讀書會與模擬大會考，協助學生在學期間取得專業證照。此次亮眼表現，不僅是學生努力成果的展現，也再次證明嘉藥在公共安全與消防專業人才培育上的實力。

嘉藥反毒教育全國領先連9年獲教育部「績優學校」肯定

嘉藥反毒教育全國領先連9年獲教育部「績優學校」肯定

嘉南藥理大學在防制學生藥物濫用方面再度傳來捷報，榮獲教育部「2024年度績優學校」殊榮。這是嘉藥自2016年度起，連續第9年、累計第15度獲獎，充分展現該校在反毒教育的長期深耕與卓越成效，不僅肯定了師生的共同努力，更彰顯校方守護校園健康與安全的決心。

嘉藥藥師國考再奪冠！榜眼柯榆柔脫穎而出通過率穩居全國之首

嘉藥藥師國考再奪冠！榜眼柯榆柔脫穎而出通過率穩居全國之首

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航72歲校友攜夫再拚碩士

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航72歲校友攜夫再拚碩士

嘉藥藥學生暑假「國際藥學嘉年華」肯亞、馬國雙交流拓展視野

嘉藥藥學生暑假「國際藥學嘉年華」肯亞、馬國雙交流拓展視野

嘉藥USR跨海赴日取經長照制度、農業創新盼助台灣社區升級

嘉藥USR跨海赴日取經長照制度、農業創新盼助台灣社區升級

關鍵字：

嘉藥消防菁英異彩傅祺峰

