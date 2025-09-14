嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

▲嘉藥迎新典禮上，2200名新生齊射紙飛機，象徵夢想起航。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學114學年度新生研習「嘉藥起航 築夢飛翔」14日在紹宗體育館熱鬧登場，迎接超過2200名新生加入嘉藥大家庭，在屋瑪社的勁歌熱舞揭開序幕，全場師生一同將寫滿期許的紙飛機射向舞台，象徵夢想啟航、勇敢追夢。

典禮中延續「贈樹儀式」傳統，由化粧品應用與管理系阮寶如、運動管理系黃宥榕代表新生，從校長張翊峰手中接過小樹苗，象徵在嘉藥深耕茁壯。張校長勉勵新生，大學四年是人生黃金時光，要勇於探索、嘗試社團、戀愛與打工，累積多元視野，成為無可取代的人才。

今年迎新最受矚目的是一對「高齡夫妻檔」新生。先生暱稱夫妻二人像是「楊過與小龍女」一樣。林金雄已是全國西藥商業同業公會首席顧問，早在2020年便完成中興大學高階經營管理碩士學位，太太劉桂梅則是嘉藥前身「嘉藥藥學專科學校」第五屆藥學系校友，睽違50年後重返校園。

72歲的劉桂梅曾是嘉藥藥專第五屆校友，半世紀後重返母校，與先生林金雄攜手攻讀碩士。劉桂梅坦言起初擔心年紀大跟不上，但在教授鼓勵下反而更享受學習，她笑說比起50年前，如今更敢發問，盼在碩士班補足理論知識，與先生共同實踐「活到老，學到老」。