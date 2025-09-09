嘉藥USR跨海赴日取經長照制度、農業創新　盼助台灣社區升級

▲嘉藥USR團隊赴日本北海道交流長照制度與農業技術，期盼將成果應用於台灣社區。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學USR計畫團隊近日遠赴日本北海道，深入探索長照與農業的創新模式，走訪東京農業大學鄂霍次克校區、網走市政府及多家長照機構與農業單位，將日本的銀髮照護經驗與農業技術帶回台灣，期盼為高齡社區與農業永續注入新契機。

此次由主任祕書陳品晟率領，阿蓮計畫主持人王四切教授、西港計畫主持人薛雅明教授，偕同大內、阿蓮地方夥伴跨域交流；網走市長水谷洋一親自接待嘉藥團隊，介紹當地自2000年起實施的長照保險制度，透過預防醫學、運動與營養管理，有效縮短「不健康壽命」，並引入外籍人力彌補人力缺口。團隊參訪的なないろ館護理之家與レインボーデイ日照中心，依長者需求設計活動，展現日本長照制度的成熟與彈性，為嘉藥團隊帶來借鏡。

學術及農業面向，嘉藥拜訪東京農業大學鄂霍次克校區，與佐藤教授交流以光譜檢測水果適口性的技術，並探討簽署校級MOU深化合作。此外，團隊參訪福田農場與第21營農集團，了解突破高緯度稻作挑戰及利用衛星影像、智慧農機進行馬鈴薯、長芋、川芎等作物的精準管理。嘉藥USR青農成員楊子賢更與當地農家針對共生種植及病蟲害防治深入交換經驗。

主任祕書陳品晟表示，這趟跨國交流不僅鞏固嘉藥與日本學術機構的合作，更讓USR團隊帶回長照與農業創新的實務經驗，未來將持續推動國際連結，協助在地社區面對高齡化與農業轉型挑戰。