嘉藥反毒教育全國領先　連9年獲教育部「績優學校」肯定

▲嘉藥連續9年榮獲教育部「績優學校」，展現反毒教育深耕成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學在防制學生藥物濫用方面再度傳來捷報，榮獲教育部「2024年度績優學校」殊榮。這是嘉藥自2016年度起，連續第9年、累計第15度獲獎，充分展現該校在反毒教育的長期深耕與卓越成效，不僅肯定了師生的共同努力，更彰顯校方守護校園健康與安全的決心。

為感謝教官與校安中心人員的辛勞，校長張翊峰與一級主管特別親自致意並致贈禮品，讓同仁深感溫暖與鼓舞。嘉藥長期落實校內反毒宣導，並以創新多元的方式推廣理念，包括舉辦專題講座，強化學生「知毒、拒毒」能力；同時積極培訓反毒志工，將觸角延伸至偏鄉與原住民學校，並推廣到各級中小學，展現大學回饋社會的使命。

軍訓室主任李柏宏指出，嘉藥反毒策略採「內外兼顧」模式，校內鼓勵學生以創意形式進行宣導，校外則透過志工服務向社區與校園紮根，形成完整防線。對於一時誤入歧途的學生，學校也不放棄，啟動輔導與追蹤機制，協助他們重新振作。

校長張翊峰表示，此次獲獎是全體師生的榮耀，也是持續精進的動力，嘉藥將秉持「無毒人生，精彩萬分」理念，推動更多創新作為，實踐「教育一個學生、影響一個家庭、帶動一個社會」的精神。