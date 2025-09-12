嘉藥藥學生暑假「國際藥學嘉年華」　肯亞、馬國雙交流拓展視野

▲嘉藥藥學系學生暑假赴肯亞與馬來西亞參與國際藥學生年會，拓展專業視野。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學藥學系學生暑假勇敢走向世界，分別前進非洲肯亞、馬來西亞，並迎來來自歐洲與東南亞的國際藥學生，一場跨國交流的「藥學嘉年華」在嘉藥登場，透過專業研討、文化體驗與臨床挑戰，學生們不僅拓展國際視野，更深化了專業學習與人文交流。

就讀藥學系五年級的陳怡之，在實習前參加世界藥學生聯合會於肯亞舉辦的世界藥學生年會，與全球150名藥學生共同探討公衛議題。她觀察到，台灣與肯亞雖環境差異大，但同樣面臨抗生素抗藥性挑戰，更佩服當地學生能在資源有限下培養跨域專長。大三學生王韡勳則赴馬來西亞挑戰亞太藥學生年會全英文病人用藥諮詢競賽，雖未奪獎，但獲得將藥學知識與臨床實務結合的寶貴經驗。

嘉藥也迎來兩位國際交換學生──來自法國的Charles Faget與馬來西亞的蔡佩軒，進入梁峰賓助理教授實驗室，首次接觸中藥理論，並親手製作紫雲膏、防蚊凝膠，還走入大內社區見習藥事服務。

藥學系主任陳秋蘭表示，藥學教育強調專業與國際並進，嘉藥將持續鼓勵學生參與國際會議與交流，同時推廣台灣藥學特色，培養具國際競爭力的藥學生。