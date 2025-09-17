嘉藥藥師國考再奪冠！榜眼柯榆柔脫穎而出　通過率穩居全國之首

▲嘉藥藥學系在今年藥師國考勇奪榜眼與全國第五，通過率高居全國之首。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學藥學系再傳佳績，在今年藥師國家考試中勇奪全國榜眼與第五名，通過率更穩居全國之冠。校方表示，第一階段通過率高達60.77%，遠高於全國平均的30.49%；第二階段182位應屆畢業生更繳出百分之百通過的亮眼成績，展現師生共同努力成果。

藥師國考分為兩階段，第一階段需完成基礎藥學課程，第二階段則須完成640小時醫院實習並具畢業資格。今年嘉藥不僅有127名在校生順利通過第一階段，182名應屆畢業生更全數挺進第二階段並一次考取證照。

其中，勇奪榜眼的柯榆柔表示，高中時因熱愛生物與化學而選擇藥學作為夢想起點。她特別感謝教授李冠漢以圖像記憶法協助理解艱澀藥物結構，讓學習更有效率。她強調：「相信自己的力量，即使是粗糙的開始，也是通往自己喜歡世界的第一步。」

考取全國第五名的林冠廷則在課業與語言學習雙修，不僅在藥學表現優異，也自學日文並考取日檢證照。他分享學習祕訣在於「專注當下，問題不拖到明天」，並感謝主任陳秋蘭提供的影音教材，幫助他預習與複習。

消息傳出後，嘉藥藥學系校友、桃園藥師公會理事長鄭志宏特別返校祝賀。他表示，嘉藥畢業生遍佈全台，學弟妹的表現是藥界共同的驕傲，自己也將持續在藥師公會聯合會發聲，守護專業。

校長張翊峰則表示，兩位同學的優異表現不僅展現個人努力，更凝聚師生心血。嘉藥將持續以紮實課程與多元發展，培養兼具專業與人文關懷的藥師人才，期許學生未來能找到熱情與平衡，並為社會帶來更大貢獻。