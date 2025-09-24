李在明首場聯合國演說！拋「END構想」終結對立：不追求兩韓統一

▲南韓總統李在明於美東時間23日在紐約聯合國大會上發表演說。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明於美東時間23日在紐約聯合國大會首次發表演說，長達20分鐘，提出以「END」為核心的韓半島和平構想，強調唯有交流與合作才能終結對立、才是邁向和平的唯一捷徑。他在演說中提及「大韓民國」33次、「和平」25次、「民主主義」12次，談及「韓半島」則為8次，呼籲集結全球的智慧來讓北韓達成無核化。

根據《韓聯社》，李在明今年6月就職南韓總統以後，此次登上全球最大的多邊外交舞台，選在約旦國王阿布杜拉二世之後，以第7位發言人身分出場。他胸前別著太極旗（南韓國旗）徽章，以沉穩語氣逐字宣讀事先準備的演講稿，演講時間超過一般15分鐘的慣例，長達20分鐘。他首先提出「END構想」，呼籲韓半島（朝鮮半島）結束敵對對峙，並成為推動世界和平的重要責任者。

所謂「END」即為交流（Exchange）、關係正常化（Normalization）、非核化（Denuclearization）等3個單字的合起來的縮寫。

在第一步「交流」，李在明指出，南北韓關係的曲折歷史已證明交流與合作才是邁向和平的捷徑，未來將逐步擴大合作，為持久和平鋪路。第二步是「關係正常化」，他強調不僅要推進南北韓關係，也支持並協助北韓與國際社會，包括與美國的關係正常化。

至於第三步則是「非核化」，李在明直言，這是嚴峻且棘手的課題，不可能短時間解決，應以務實態度推動「三階段方案」，從「中斷」核武與導彈能力開始，進一步「縮小」核子武器庫的規模，最終走向「廢棄」核武的階段。

他強調，若要真正實現這一構想，當務之急是恢復南北韓之間的信任與互相尊重。李在明重申，南韓尊重北韓現有政治體制，不會追求吞併統一，也不會從事任何敵對行為，並承諾南韓政府未來將尋求緩解軍事緊張情勢、恢復雙方信賴關係。就在他表明這一點，以及宣布大韓民國已光榮重返國際社會時，會場兩度響起掌聲。

李在明進一步提到去年12月時任南韓總統尹錫悅所發布的緊急戒嚴，他以「軍事政變」一詞稱呼。他表示，民眾所掀起的「光之革命」最終推翻了軍事政變與戒嚴，他認為這是展現南韓民主力量的歷史現場，說明對於民主與和平的渴望不會被扼殺。

李在明表示，「大韓民國國民所展現的恢復力與民主能量，不僅屬於南韓，也是全世界的資產」，並自信地宣告南韓將成為民主之路上的「光明里程碑」。

在談及國際合作時，李在明呼籲多邊主義是唯一解方，「各國必須攜手，越是艱難的時刻，越要回歸聯合國精神，更多合作、更多信任，才能邁向和平與繁榮的未來」。他承諾，南韓將在此道路上扮演領頭羊角色。

另外，李在明也觸及國內外社會議題，指出將推動制度與文化改善，確保居住在南韓的所有人，無論國籍，都能在生活的每一個場域獲得尊重。此番談話，正值美國喬治亞州韓籍勞工被拘留事件，引發跨境簽證制度爭議之際，格外引起關注。

他還呼籲國際社會積極合作，面對人工智慧（AI）所帶來的安全挑戰，透露10月在南韓慶尚北道慶州所舉行的APEC峰會上，將提出「APEC AI倡議」，推動「全民共享AI」的新國際規範。

演講最後，他以文化力量作結，提到K文化（南韓流行文化）跨越國界、語言與文化差異，連結起全世界人民，證明人類有普遍的共感能力。他呼籲國際社會與聯合國應點亮希望之光，如同南韓人民手中的五彩應援棒，共同邁向「更好的未來」（Better Together）。