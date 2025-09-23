日本青森男子山野調查遭熊攻擊　血流滿面驚險逃生

▲亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本青森縣與秋田縣今（23）日接連發生熊隻襲擊居民事件，共造成3人受傷。青森縣田子町一名男子在山區調查時遭熊攻擊，臉部與背部受傷；秋田縣大館市則有80歲女性清晨散步時被幼熊抓傷，而秋田縣也傳出自行車騎士與熊相撞導致重傷。儘管傷者均無生命危險，但地方政府已強化警戒，呼籲居民留意。

根據《日本放送協會》，青森縣田子町消防單位表示，23日上午8時前接獲通報，一名建設公司40多歲男性同事在遠瀬地區山區遭到熊隻襲擊，臉部與背部遭到抓傷，現場血流不止。傷者立刻由救護直升機送往八戶市醫院，所幸無生命危險。當時他正準備前往過去曾發生非法傾倒廢棄物的地點進行水質調查，突然遭遇熊隻襲擊。

男子趁隙逃到停在附近的車輛，並向同事求助才獲救。當局已在現場設置陷阱及警示牌，提醒民眾避免靠近。

青森縣獵友會田子分部指出，現場附近有蜂巢，推測可能是人類與熊在覓食區域巧遇。

同一天清晨5時30分，秋田縣大館市也傳出熊襲人事件。一名80歲女性獨自散步時，突然遭到疑似50公分高的幼熊攻擊導致重傷，臉部被抓傷、鼻骨骨折。她自行返家後由家人報警送醫，所幸沒有生命危險。襲擊後的幼熊已逃離現場。

統計指出，該起案例是秋田縣今年第13起熊隻襲擊人類事件，當局已在縣內全境發布「亞洲黑熊出沒警報」，提醒居民避免單獨行動，尤其清晨與黃昏時段要格外留意。

此外，22日下午1時半，秋田縣五城目町馬場目的縣道也發生熊與自行車相撞事故。一名60多歲男性騎車經過時，突然有一隻身高50公分的幼熊從路旁草叢竄出，直接與自行車相撞，導致男子摔倒，右肩重傷。熊則迅速逃回草叢中。事故地點位於稻田與叢林包圍的村落道路，當時男子正獨自前往農田途中。