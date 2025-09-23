歡迎台積電進駐！日本熊本大學成立「半導體學院」　解決人才荒

▲台積電熊本廠廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著台積電（TSMC）與相關企業進駐熊本，日本當地半導體人才需求急速上升。為此，熊本縣立大學昨（22）日宣布，將從2027年4月起新設「半導體學院」（暫稱），每年招生60人並配置16名教師，課程涵蓋AI、資訊科學及半導體製造等領域，並授予「半導體學」學士學位，這也是全日本首度設立以半導體為專業名稱的學院。

根據《讀賣新聞》、《日本放送協會》，熊本縣立大學校方表示，半導體學院將在2026年春天向文部科學省申請認可，並斥資約40億日圓興建新學部棟，內含專用實驗室與研究設備。該學院計畫維持全校總招生數不變，因此將同步調整現行綜合管理學部的名額，騰出每年60人的額度。

在課程設計上，新學院不僅培養學生對半導體製程的專業能力，還涵蓋AI與先端資訊等跨領域知識，培養能夠解決多元社會課題的人才。熊本縣立大學理事長黑田忠廣強調，「半導體的知識將成為所有領域的重要技能，未來不僅在製造業，也能在服務業、金融業與行政領域大展身手。」

記者會上，熊本縣知事木村敬則同樣表態支持，表示希望吸引所有具備旺盛好奇心的學生加入，無論是文科或理科的學生，並將「熊本新時代」的發展與青年挑戰精神結合，推動地區與產業共榮。

熊本縣在半導體人力培養上的布局不僅限於縣立大學。熊本大學也將於2024年設立含有半導體相關課程的新學部「情報融合學環」，進一步強化人才培養體系。專家指出，這些舉措有助於因應台積電與供應鏈企業進駐後帶來的龐大人才需求，提升日本在全球半導體產業的競爭力。