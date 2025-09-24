川普強硬表態　若俄戰機「進入北約領空」應直接擊落

▲美國總統川普直言，若俄羅斯軍機侵入北約國家領空，應該擊落。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普23日在紐約聯合國大會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談，聚焦俄烏戰爭與安全議題。川普在會前接受媒體提問時直言，若俄羅斯軍機侵入北約國家領空，應該擊落，但至於美國是否會介入支持北約盟友，他則保留空間，表示「視情況而定」。

這場聯合國大會總辯論於23日登場，川普（Donald Trump）完成演說後接連安排多場雙邊會談，其中包括與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的會晤。白宮透露，兩人會談歷時約一小時。

在會前公開談話中，川普提到當天安排許多重要會面，而與烏克蘭的會談尤其關鍵。澤倫斯基則感謝川普致力於推動結束戰爭，強調將向他簡報戰場最新狀況，並討論如何尋求和平與加強對烏克蘭的安全保障。他進一步指出，烏軍近期傳來好消息，希望能在川普協助下加速戰爭落幕。

▲川普在聯合國大會場邊與澤倫斯基舉行雙邊會。（圖／路透）



澤倫斯基也強調，對俄羅斯必須加大制裁與施壓，並支持川普呼籲歐洲國家停止購買俄羅斯能源的立場。他提到已與斯洛伐克領導人討論，若有替代方案，斯洛伐克也願意停止採購俄油。根據外電報導，歐盟自2022年俄羅斯全面入侵以來，已禁止大部分俄國石油進口，目前仍有匈牙利與斯洛伐克例外。

近期俄羅斯挑釁頻傳，無人機闖入波蘭領空後，19日又有俄軍戰鬥機被發現飛入愛沙尼亞領空。對此，當媒體問及若俄羅斯軍機侵入北約領空是否應直接擊落，川普毫不猶豫回答「是的」。然而，關於美國是否會出手協助北約盟國，他則回應「要看情況」。

至於與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是否仍有聯繫與信任，川普語帶保留地說，「大約一個月後再告訴你。」當被追問自上次與澤倫斯基會晤以來俄烏戰局有何進展時，川普認為最大的變化是「俄羅斯經濟正在崩潰」，同時讚許烏克蘭成功阻擋俄軍的進攻。

不過他也坦言，看起來這場戰爭恐怕還會持續很長一段時間。