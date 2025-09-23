寮國淪買春天堂！韓男「激戰雛妓」寫心得敗壞國格　大使館憤怒警告

▲韓籍旅客前往寮國當地買春，引發大使館關注。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓媒體近日揭露，寮國正成為部分韓國男性海外性交易的溫床，甚至涉及12至19歲的未成年少女，引發外界高度關注。對此，南韓駐寮國大使館罕見發布公告，嚴正警告國民不得在當地進行性交易，強調此舉不僅違反寮國法律，恐面臨重刑，更可能讓南韓國家形象跌落谷底，破壞當地僑民多年建立的信任基礎。

根據韓媒《中央日報》，南韓駐寮國大使館本月18日透過官網發佈「禁止在寮國內性交易」公告，直言隨著海外旅遊人數增加，已有部分韓籍旅客涉及性交易案件，相關舉動屢屢被媒體揭露，甚至收到舉報稱有人在寮國進行破壞社會風俗的非法行為。

南韓駐寮國大使館痛批，性交易不僅損害南韓的國家聲譽，也嚴重衝擊南韓僑界在寮國辛苦積累的社會信任，提醒性交易在寮國屬於刑事犯罪，任何相關涉入人士都可能面臨當地法律制裁。

▲南韓駐寮國大使館發文警告，禁止旅客在當地進行性交易。（圖／大韓民國駐寮國大使館）

寮國刑法規定，無論是賣淫者、提供場所或協助者，甚至是購買性服務的顧客，都可以被處3個月至1年的徒刑或罰金。若涉及人口販運，即便在「同意」的情況下進行交易，也會被視為重罪，刑期最高可達10年，並可能沒收財產。尤其針對未成年案件，處罰更為嚴苛。

與18歲以下者發生性行為者，依年齡層不同，刑期最短1年，最高可達15年。此外，若存在強迫、誘拐或組織性仲介行為，刑度將進一步加重，最高恐面臨20年徒刑。

根據韓媒《東亞日報》、《News1》，寮國首都永珍已出現至少14家「韓國式性交易場所」，並透過色情論壇、YouTube、Telegram等平台交流訊息、吸引顧客。有韓國網友甚至在論壇貼出「寮國買春心得」，聲稱僅花費相當於韓幣1萬4000元（約新台幣300元）即可短暫性交易，並提及對方「自稱只有19歲」，但其年齡真實性令人懷疑。

還有文章更指出，部分場所以鐵柵欄隔出小房間，住著5到7名年僅12至19歲的少女，收費約3至4萬韓幣（約新台幣800至1000元），疑似涉及兒童性剝削，引發社會譁然。

據悉，南韓採「屬人主義」（即「國民在海外犯罪亦可依國內法追訴」），意味著韓國人即便在寮國受到懲罰，回國後仍可能再度遭到南韓法律追究。南韓女性家族部2022年的研究報告顯示，曾有性交易經驗的受訪者中，高達25.8%承認在海外買春，但真正了解「海外性交易也會在國內受罰」的人僅佔不到一半。